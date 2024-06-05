وهبي: “محامون غلَّطوا الرأي العام بخصوص عقد الزواج في الفنادق”

وهبي: “محامون غلَّطوا الرأي العام بخصوص عقد الزواج في الفنادق”
هبة بريس – الرباط
اتهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعض المحامين بتغليط الرأي العام، بخصوص تصريحاته حول قانونية “عقد الزواج” في الفنادق.
وقال وهبي، في كلمته باليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بشراكة مع وزارة العدل يومه الأربعاء، بمجلس النواب: “ملي هضرت على موضوع عقد الزواج فالفنادق، خرجو مجموعة من المحامين فتصريحات صحفية، كيقولو راه القانون ينص على البطاقة الوطنية، انا مهضرتش على البطاقة الوطنية أنا هضرت على عقد الزواج”.
وأضاف وهبي قائلا: “ملي يخرج المحامي بتصريحات مغلوطة للرأي العام وللمحامين المتمرنين فهذا غير مقبول .. وهنا خاص النقيب يستدعيه، ويتقال ليه اما نكونك ونعاود نقريك اما سكت”
53 تعليقات
يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
ليس هناك قانون يحث على تقديم عقد الزواج في استقبال الفنادق. لكن الشرطة يمكنها طلب عقد الزواج اذا ارادت من الشخصين الموجودين في غرفة الفندق. و اذا لم يكونا متزوجين فهذا اسمه زنا و يعاقبا على ذلك
لايمكن لوهبي ان يقوم بخطوة كهذه لوحده.
طلع لكرمة كول لكرموص هبط شكون قالها ليك . وزير العدل وو زير الداخلية ممفاهمينش على هاذ اللعيبة هههههه
ان كنا مسلمين ا ن ندخل البرلمان الصهيوني ونذبح جميع المرتدين النافقين
المراد تفعيل القانون متى ما ارادو ذلك …والدليل صالات المساج التي اصبحت وكرا للدعارة
هي منظومة متكاملة الهدف منها القظاء على ما يسمى بالاسرة واحترام الوالدين الامارات والسعودية ومصر في نفس الطريق والتغيير ات لا محالة
آه يا وهبي ماذا بك ياوهبي ماذا تصنع يا وهبي ماذا تريد منا والله أبكاني تدخلاتك هل تعلم يا وهبي بأنك تبحر ولا تعرف أين أنت هذا هو أنت يا وهبي عليك أن ترجع لربك العظيم وأطلب المغفرة والرحمة ليسامحك على ما فعلته لنا ولك والله يغفر لك
حتى انت خاصني نعاودلك التمرين
صحيح
لاحول ولاقوة قوة الا بالله العلي العظيم
المغرب بلد إسلامي بقيادة امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره فمن اراد ان يبدل وان يغير في الدين فليخرج للبلد التي تناسب افكاره
لا تبحثوا عن ما وراء هده الاشياء هده تهيئة كي يتمتع كل من أتى إلى كأس العالم للمغرب دون عوائق الله يعلم وانتم في غفلة اللهم احفظنا من الكوارث
البلاد غادي تولي بحال سوريا وليبيا واليمن والعراق وفلسطين.
لأن هادشي لتنشوفو لا يبشر بخير.