وهبي: “قواي العقلية تسمح لي بأن أظل وزيرا.. وخرجاتي ليست بتعليمات”

هبة بريس – الرباط

رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على الجدل الذي أثارته خرجاته وتصريحاته الأخيرة.

وقال وهبي، في كلمته باليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بشراكة مع وزارة العدل يومه الأربعاء، بمجلس النواب: “حينما يقول الوزير رأيه، يجد رد فعل يقول هذا الرجل أحمق أو صدرت تعليمات تفرض عليه ما يقوله”

وأضاف وهبي قائلا: “قواي العقلية تسمح لي بأن أظل وزيرا الى أن يثبت العكس، ولا تصلني أية تعليمات تسطر لي ما أقوله.”