وهبي: “قواي العقلية تسمح لي بأن أظل وزيرا.. وخرجاتي ليست بتعليمات”
هبة بريس – الرباط
رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على الجدل الذي أثارته خرجاته وتصريحاته الأخيرة.
وقال وهبي، في كلمته باليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بشراكة مع وزارة العدل يومه الأربعاء، بمجلس النواب: “حينما يقول الوزير رأيه، يجد رد فعل يقول هذا الرجل أحمق أو صدرت تعليمات تفرض عليه ما يقوله”
وأضاف وهبي قائلا: “قواي العقلية تسمح لي بأن أظل وزيرا الى أن يثبت العكس، ولا تصلني أية تعليمات تسطر لي ما أقوله.”
3 تعليقات
أنت والحكومة كلكم تتحركون من تعليمات جهات معادية للشعب وخرجاتك لاتعبر عن افكار من وزير
القوى العقلية لهذا السيد توجب على القائمين على شؤون البلاد إقالته من منصبه كوزير لأن تصريحاته مثيرة للجدل عندما دافع عن”العلاقات الرضائية” في بلد مسلم وهي فساد بين وفاحشة ما أنزل الله بها من سلطان.. وايضا عندما قال بلا قانونية الادلاء بعقد الزواج عند حجز الغرف في الفنادق في الوقت الذي فيه قانون اسمى وهو الدستور الذي ينص على إسلامية دين الدولة بل هناك إمارة المؤمنين المؤسسة الشريفة التي يرأسها عاهل البلاد حفظه الله أمير المؤمنين حامي الملة والدين وبالتالي يجب القيام بكل الإجراءات الاحترازية المتاحة لمنع حدوث الفاحشة المحتملة وليس فتح الابواب امامها.
اما انت على صواب ولمغاربة امكلخين وإما العكس