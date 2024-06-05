رغم الأزمة.. المغاربة يقبلون بكثافة على اقتناء السيارات الجديدة و خاصة الفارهة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“كاينة الأزمة”، “القضية واقفة”، “معنديش الفلوس”، عبارات و أخرى باتت تتردد بقوة داخل مجتمعنا المغربي أينما حللت و ارتحلت في ظل الأزمة الاقتصادية و غلاء المعيشة.

لكن من بين المفارقات الغريبة، أنه في الوقت الذي تستحوذ فيه الأزمة الاقتصادية على حديث الساعة فإن تقارير اقتصادية تشير لكوو المغاربة أقبلوا في الأشهر الأولى من السنة الجارية على اقتناء أعداد كبيرة من السيارات الجديدة و من ضمنها السيارات الفارهة.

و في هذا الصدد، نشرت جمعية مستوردي السيارات في المغرب تقرير أكدت فيه أن حوالي 65 ألف مغربي اقتنوا سيارات جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.

و حسب ذات التقرير، فقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب رقم 64.918 وحدة عند متم شهر ماي 2024 بارتفاع نسبته 1,39 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.

وحسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، في إحصائياتها الشهرية، فقد أظهر عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص انخفاضا بنسبة 0.29 في المائة بتسجيل 58.193 وحدة، بينما بلغ العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة ما يعادل 6725 وحدة أي بزائد 18,82 في المائة.

و نشرت الجمعية ترتيب العلامات الأكثر مبيعا في السوق المغربية، و التي كان من ضمنها السيارات الفارهة التي واصلت ارتفاعها في مبيعات قطاع السيارات بالمغرب رغم تكلفتها المرتفعة.