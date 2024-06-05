فاجعة القنيطرة: توقيف إطار بمصنع لـ”الخميرة” يشتبه في ترويجه لـ“السبيرتو” القاتل

تمكنت الأبحاث والتحريات التي اجرتها عناصر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، يوم امس الثلاثاء ، من اعتقال إطار بمصنع ل ” الخميرة” يشتبه في اتجاره لمادة كحولية المعروفة باسم “سبيريتوس” وهي مستخلصة من بقايا الشمندر والتي راح ضحية استهلاكها عدد من الضحايا.

ويشار إلى أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية القنيطرة واجهت الإطار بالمتهمين الإثنين الموجودين بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة تحت المراقبةالطبية وتم التعرف عليه .

وقد جرى إعتقال الإطار بالمصنع وتم وضعه تحث الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة في إنتظار تقديمه للعدالة .

فاجعة القنيطرة تتجه كل الأبحاث المنجزة في القضية ان الكحول الإيثيلي السبيرتوس الأبيض الخطير على الصحة والذي ينتج بدولة كوبا ، يرجح انه سبب تحول ” ماء الحياة” إلى شراب للموت، حيث يتسبب كذلك في أعراض صحية كإصابة النخاع الشوكي وفقدان البصر.