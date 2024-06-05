فاجعة القنيطرة: توقيف إطار بمصنع لـ”الخميرة” يشتبه في ترويجه لـ“السبيرتو” القاتل
تمكنت الأبحاث والتحريات التي اجرتها عناصر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، يوم امس الثلاثاء ، من اعتقال إطار بمصنع ل ” الخميرة” يشتبه في اتجاره لمادة كحولية المعروفة باسم “سبيريتوس” وهي مستخلصة من بقايا الشمندر والتي راح ضحية استهلاكها عدد من الضحايا.
ويشار إلى أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية القنيطرة واجهت الإطار بالمتهمين الإثنين الموجودين بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة تحت المراقبةالطبية وتم التعرف عليه .
وقد جرى إعتقال الإطار بالمصنع وتم وضعه تحث الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة في إنتظار تقديمه للعدالة .
فاجعة القنيطرة تتجه كل الأبحاث المنجزة في القضية ان الكحول الإيثيلي السبيرتوس الأبيض الخطير على الصحة والذي ينتج بدولة كوبا ، يرجح انه سبب تحول ” ماء الحياة” إلى شراب للموت، حيث يتسبب كذلك في أعراض صحية كإصابة النخاع الشوكي وفقدان البصر.
10 تعليقات
كل واحد مسؤول عن نفسه لأنهم هم من تناولوا شرب الخمر بدون ظغوطات ولا احدا ارغمهم على شرب الخمر.
هذا ناتج عن عدم التربية الخلقية وربما عقاب من الله عز وجل .
الله سبحانه وتعالى لم يحرم شيئا عبثاً إلا أنه كان فيه ضرر على الصحة العقلية والنفسية والاجتماعية اللهم اهدي أبنائنا وبناتنا وجميع المسلمين والمسلمات إلى طريق المستقيم.
لاشماتة ولكن كل ما أقوله هو إنا لله وإنا إليه راجعون وكل نفس ذائقة الموت ولكن للأسف الشديد ليست بهذه الطريقة المؤلمة والمحزنة التي خلفت حزنا شديدا في قلوب الأباء والأمهات وكذالك في قلوبنا جميعا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
من المسؤول عن ذلك ومن يتحمل المسؤولية ؟؟كلها أسئلة تتطلب الإجابة ؟؟؟
ألم تكن هناك مراكز متخصصة مستعجلة لإنقاذ الأرواح أين هي الخدمات الطبية ؟؟المهم وقت الانتخابات تظهرون انفسكم وبعدها تختفون ونقوم بالبحث عنكم في برنامج مختفون حسبنا الله ونعم الوكيل الأرواح ذهبت ولن ترجع وتبقى في عنوقكم إلى يوم القيامة.
اشنو زعما ماتو بسبب المادة الفاسدة وبغينا المواد الصالحة باش ما يموتوش وحدين اخرين ولا كيفاش؟
الله حرم الخمر من سبع سماوات بان امر امرا جازما باجتنابا اذ لا خير فيه ابدا و لا منفعة.
معاقبتهم فقط لانهم تسببو في الوفاة وكان بيع الخمور وتعاضيها امر عادي
ما أجمل من إتبع دين الله ووضح بين الحلال الحرام لاكن آسف آسف