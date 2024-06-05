مراكش.. عشريني ينهي حياة والده بطعنات غادرة
هبة بريس – مراكش
اهتز حي ديور المساكين بمنطقة الداوديات بمدينة مراكش، مساء أمس الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة.
وتعود تفاصيل الجريمة، الى اقدام شاب عشريني على توجيه طعنات غادرة لوالده الخمسيني ليرديه قتيلا على الفور.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت مصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات، كما تم إيقاف “مسخوط الوالدين” الذي يرجح أنه يعاني من اضطرابات عقلية.
8 تعليقات
لا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم أين نحن يا مسلمين شاب يقتل أبوه نحن في زمن كثر فيه الفساد والفواحش وعقوق الوالدين حسبنا الله ونعم الوكيل .
هذه نتيجة تناول حبوب الهولسة التي تجعل الشباب لايشعر بأي شيء ولا يعرف ماذا يفعل ؟؟حتى أدت به إلى قتل والده وحسبنا الله ونعم الوكيل.
مثل هؤلاء الشباب بين قوسين (المسخوطين) الحكم عليهم بالإعدام على الفور بدون رحمة ولا شفقة وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
اللهم ارحم هذآ الأب المغلوب على أمره ولكن نطالب من السلطات القضائية أن تقوم إعدامه على الفور حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية البشعة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ربما كانت نزاعات كثيرة بين الأب وابنه مما أدى إليه إلى اضطرابات نفسية وجعلته يقوم بقتله بدون شعور لأن كيف يعقل ابن يقتل أباه ولم يكن هناك شيئا ما!!!
قال تعالى في كتابه الحكيم ( ووصيّنا الإنسان بوالديه ..)
خير الكلام ما قل ودل قوله تعالى في كتابه الحكيم ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا).
أوصى الله سبحانه وتعالى بالبر بالوالدين والإحسان إليهما حيث قال تعالى (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا..) وحيث قال تعالى ايضاً ( وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً)