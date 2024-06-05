مراكش.. عشريني ينهي حياة والده بطعنات غادرة

هبة بريس – مراكش

اهتز حي ديور المساكين بمنطقة الداوديات بمدينة مراكش، مساء أمس الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة.

وتعود تفاصيل الجريمة، الى اقدام شاب عشريني على توجيه طعنات غادرة لوالده الخمسيني ليرديه قتيلا على الفور.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت مصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات، كما تم إيقاف “مسخوط الوالدين” الذي يرجح أنه يعاني من اضطرابات عقلية.