طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-05 / 09:04
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نوعا ما بكل من السهول الداخلية والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وأقصى جنوب المملكة.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط، وشمال الأطلس الكبير والهضاب العليا الشرقية، حيث قد تمتد نحو مناطق السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس.

ومن المتوقع أيضا نزول قطرات مطرية جد خفيفة فوق سهول المحيط الأطلسي الوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية فوق هضاب الفوسفاط ووالماس وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

وسيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس، والسواحل الوسطى والجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مرفوقة بتناثر بعض الحبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة، وما بين 13 و 20 درجة في باقي ربوع المملكة، فيما ستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا طفيفا بمجموع أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ومحليا سيكون هادئا إلى قليل الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

2024-06-05 / 09:04
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