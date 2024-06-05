قبل يوم من الامتحان.. تلميذة تنت.حر في ظروف غامضة بأكادير

لقيت تلميذة ” 15 سنة ” حتفها يوم أمس الثلاثاء 4 يونيو الجاري ، بعدما وجدت جثتها معلقة بحبل داخل منزل عائلتها بحي بنسرگاو بمدينة اكادير .

وفتحت المصالح الامنية تحقيقا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم ايداع جثة الهالكة مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي .

وشكلت الواقعة صدمة كبيرة لعائلتها وجبرانها وزملائها وأساتذتها في الدراسة ، بعد سماعهم للخبر .

وتبقى فرضية الانتحار واردة ، خصوصا ان هذه النازلة وقعت بعد يوم من بداية الامتحانات، واحتمال مشاكل نفسية كانت تعاني منها الهالكة قيد حياتها .