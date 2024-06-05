قبل يوم من الامتحان.. تلميذة تنت.حر في ظروف غامضة بأكادير
لقيت تلميذة ” 15 سنة ” حتفها يوم أمس الثلاثاء 4 يونيو الجاري ، بعدما وجدت جثتها معلقة بحبل داخل منزل عائلتها بحي بنسرگاو بمدينة اكادير .
وفتحت المصالح الامنية تحقيقا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم ايداع جثة الهالكة مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي .
وشكلت الواقعة صدمة كبيرة لعائلتها وجبرانها وزملائها وأساتذتها في الدراسة ، بعد سماعهم للخبر .
وتبقى فرضية الانتحار واردة ، خصوصا ان هذه النازلة وقعت بعد يوم من بداية الامتحانات، واحتمال مشاكل نفسية كانت تعاني منها الهالكة قيد حياتها .
تعليق واحد
نداء خاص اوجهه الى كافة اسر المغربية هو وبخصوص الى كل اب او ام او مسؤل عن ابناء .يجب عدم ضغط على اولاد بخصوص دراسة وامتحانات واجبارهم عن نجاح مهم كان سبب.تلك ضغوطات تجبرهم عن انفعال سلبي