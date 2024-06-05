فاجعة علال التازي ..”أنباء” عن تزايد مستمر في عدد ضحايا “الماحيا المسمومة”
قال موفد هبة بريس قبل قليل إن اوساط طببة تتحدث في مدينة القنيطرة على أن عدد الوفيات في صفوف ضحايا “الماحيا” بجماعة سيدي علال التازي بلغ 19 حالة وفاة
وأكد موفد الجريدة أن عدد الضحايا الجديد المتداول هو 19 ضحية بينهم فتاة قبل أن يضيف _ مراسلنا ” ان تأكيدا في الموضوع يصعب الان بسبب وجود هواتف مصادرنا خارج الخدمة
وقال مصدر الموقع أن التخوف من ارتفاع عدد الضحايا لا زال قائما، بسبب استمرار توافد حالات إصابة على مستشفى القنيطرة ناهيك عن تواجد العشرات بالمستشفى حالتهم الصحية متفاوتة الخطورة
وكان موفد هبة بريس من سيدي علال التازي أشار أن حديثا تلوكه الألسن بين الساكنة مفاده “إن مادة كحولية تدعى سيبرو، هي من تسببت في هذه الكارثة
واكد مصدر الموقع أن ، “سبيرو، مادة تتسرب من احد المصانع وتباع بالتقسيط ( 20 درهم للرابعة)، وتخلط مع مشروب غازي ليتم خلط الجميع مع الماحيا”
14 تعليقات
مغرب الثقافات ام مغرب التفاهات!! هناك كوارث تحصد الأرواح كل فصل من فصول السنة و كأنها قدر محتوم لا يجب التحرك لتقليص وفياته او على الاقل تحسيس الناس!! اليس عارا ان نتصدر عناوين الصحف العالمية بسبب الماحيا؟؟ و ليست المرة الأولى…اليس عيبا و نحن نروج لدولة تاخذ زمام امورها ان ترمي أمواج بحارنا جتث شبابنا؟؟ اليس عارا ان نتصالح مع أنفسنا و نعترف لاننا كذلك مصابون بأمراض نفسية …بان من ينتحرون إنما يفعلون ذلك نتيجة ضغوطات مالية امام ارتفاع في كلفة المعيشة ما خلق امراضا نفسية و شعورا باللايقين! باللاامان!! بالرهبة من الغذ!! هذا هو ما يدفع الناس إلى الماحيا و ما سواها!!
صار ذكر الماحيا والخمر عندنا كما يذكر العسل.!؟ اللهم زد منهم وزدهم من الخمور المسمومة حتى نرى الضحايا بالملايين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كوكتيل الموت يفتك بالشباب نسبة تعاطي الشباب للمخدرات اصبحت مقلقة جدا و هي في تزايد مستمر في ظل انتشار التفاهة و الانحلال الخلقي و انعدام التكافل الاجتماعي و اختفاء مسؤولية الفرد اتجاه محيطه الأسري و بالحي …. الكل يتفرج و ينأسف بينما الشباب بضيع
خلط الجميع مع الماحيا حتى لي شرب تخلط
ألم ينهاها الله و رسوله عن شرب الخمر….الله المستعان، اللهم احسن خاتمتنا
اتقوا الله ياعباد الله خصوصا في هذه الأشهر الحرم لأن المعصية فيها لها ذنب كبير عند الله تعالى. الله يرحم هذ الناس اللي ماتوا و الله يتجاوز عليهم..
شرب الخمر كبيرة من الكبائر، يجب البعد عنها واجتنابها، لقول الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون)
وقد جاء في ذم شارب الخمر وعقابه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم :” كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طينة الخبال؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار”.
ولا تقبل صلاته أربعين صباحا ، لقوله صلى الله عليه وسلم. ” من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه.فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال”..
لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها…
اللهم اهدي شباب المسلمين والمسلمات للطريق المستقيم يارب العالمين..
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة..
علمو ابناءكم ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر.
الله يستر العيب و الله يغفر ليهم و يتجاوز عليهم..
نداء عاجل الى كل من شرب الماحية و جميع الخمور قاطع واتوب الى الله تعالى قبل فوات الاوان..