فاجعة علال التازي ..”أنباء” عن تزايد مستمر في عدد ضحايا “الماحيا المسمومة”

قال موفد هبة بريس قبل قليل إن اوساط طببة تتحدث في مدينة القنيطرة على أن عدد الوفيات في صفوف ضحايا “الماحيا” بجماعة سيدي علال التازي بلغ 19 حالة وفاة

وأكد موفد الجريدة أن عدد الضحايا الجديد المتداول هو 19 ضحية بينهم فتاة قبل أن يضيف _ مراسلنا ” ان تأكيدا في الموضوع يصعب الان بسبب وجود هواتف مصادرنا خارج الخدمة

وقال مصدر الموقع أن التخوف من ارتفاع عدد الضحايا لا زال قائما، بسبب استمرار توافد حالات إصابة على مستشفى القنيطرة ناهيك عن تواجد العشرات بالمستشفى حالتهم الصحية متفاوتة الخطورة

وكان موفد هبة بريس من سيدي علال التازي أشار أن حديثا تلوكه الألسن بين الساكنة مفاده “إن مادة كحولية تدعى سيبرو، هي من تسببت في هذه الكارثة

واكد مصدر الموقع أن ، “سبيرو، مادة تتسرب من احد المصانع وتباع بالتقسيط ( 20 درهم للرابعة)، وتخلط مع مشروب غازي ليتم خلط الجميع مع الماحيا”