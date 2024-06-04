طواف المغرب للدراجات 2024 .. الإيطالي لورينزو كاتالدو يفوز بالمرحلة الخامسة

فاز الدراج الإيطالي لورينزو كاتالدو، اليوم الثلاثاء، بالمرحلة الخامسة من طواف المغرب للدراجات 2024، والتي ربطت بين مدينتي قلعة السراغنة وخريبكة.

وقطع الدراج كاتالدو مسافة السباق (150,5 كلم)، في زمن قدره 3 ساعات و30 دقيقة و20 ثانية، متفوقا على صاحب القميص الأخضر الفرنسي بول هينكان، الذي حل في المركز الثاني بنفس التوقيت، فيما حل في المركز الثالث التركي باتوهان أوزغور، بنفس التوقيت.

وكان الفرنسي داميان جيرارد قد فاز، أمس الاثنين، بالمرحلة الرابعة، التي ربطت بين الصويرة ومراكش، وستربط المرحلة السادسة غدا الأربعاء بين مدينتي خريبكة وبني ملال (112,4 كلم).