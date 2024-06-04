اكادير : أربع سنوات حبسا نافذا في قضية ” تزوير وثائق باخرة صيد “

2024-06-04 / 22:51
3

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مساء اليوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري ، بإدانة شخصين ، بأربعة سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وأداء غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع إتلاف الوثائق المزورة، وذلك بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة.

المدانون في هذه القضية ، كانت قد وجهت لهم تهم تزوير وثائق باخرة “مهدية 3 ” المثيرة للجدل بأكادير، وصنع عقد شراء للحصول على حصة 75 في المائة من الشركة المالكة للباخرة، بناء على وثائق وفواتير تتعلق بمعاملات مالية مع صاحب الشركة المالكة للباخرة. ومباشرة بعد اكتشاف ملاك الشركة إجراءات بدأت في الخفاء تخص الاستيلاء على الباخرة العاملة في مجال الصيد البحري، بدأوا في البحث عن الوثائق التي تثبت التزوير ومحاولة الاستيلاء على الباخرة. وظل ملف هذه القضية بالمحكمة منذ سنة 2019، حيث تقدم ملاك الباخرة بدعوى قضائية من أجل إثبات التزوير في حق المتهمين.

2024-06-04 / 22:51
3

مقالات ذات صلة

فاجعة علال التازي ..”أنباء” عن تزايد مستمر في عدد…

2024-06-05 / 00:11

فاجعة سيدي علال التازي ..مادة كحولية تدعى “سيبرو” تسببت…

2024-06-04 / 21:47

عملية “مرحبا 2024” تنطلق غدا الأربعاء

2024-06-04 / 21:04

سُلطات سطات تغلق محل أكلات خفيفة انتظارا لنتائج التحقيق

2024-06-04 / 20:28

ضبط كمية كبيرة من الحشيش على شكل رزم بشاطئ…

2024-06-04 / 20:22

اولاد التايمة : توقيف تاجر معدات إلكترونية تستعمل في…

2024-06-04 / 18:50

وزير الفلاحة: عدد الأغنام المستوردة من الخارج بلغت 450…

2024-06-04 / 17:58
عيد الأضحى وكورونا

عيد الأضحى.. وزير الفلاحة: العرض يبلغ 7.8 مليون رأس…

2024-06-04 / 17:45
أزيد من نصف مليون مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا

جهة الشرق .. حوالي 20 ألف تلميذة وتلميذ يجتازون…

2024-06-04 / 17:33

مراكش : الأمن يوقف إمرأة تتاجر بمخدري ” السيليسيون…

2024-06-04 / 17:15

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى