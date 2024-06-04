اكادير : أربع سنوات حبسا نافذا في قضية ” تزوير وثائق باخرة صيد “

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مساء اليوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري ، بإدانة شخصين ، بأربعة سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وأداء غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع إتلاف الوثائق المزورة، وذلك بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة.

المدانون في هذه القضية ، كانت قد وجهت لهم تهم تزوير وثائق باخرة “مهدية 3 ” المثيرة للجدل بأكادير، وصنع عقد شراء للحصول على حصة 75 في المائة من الشركة المالكة للباخرة، بناء على وثائق وفواتير تتعلق بمعاملات مالية مع صاحب الشركة المالكة للباخرة. ومباشرة بعد اكتشاف ملاك الشركة إجراءات بدأت في الخفاء تخص الاستيلاء على الباخرة العاملة في مجال الصيد البحري، بدأوا في البحث عن الوثائق التي تثبت التزوير ومحاولة الاستيلاء على الباخرة. وظل ملف هذه القضية بالمحكمة منذ سنة 2019، حيث تقدم ملاك الباخرة بدعوى قضائية من أجل إثبات التزوير في حق المتهمين.