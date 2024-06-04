برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

2024-06-04 / 22:24
4

أعلنت سلوفينيا، الثلاثاء، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة، قبل اعتراف سلوفينيا.

وأوضحت الحكومة السلوفينية عبر حسابها في منصة “إكس” أن الحزب الديمقراطي السلوفيني المعارض سحب مساء اليوم قبل جلسة البرلمان مقترحه لإجراء استفتاء بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين.

وأشارت أن 52 من نواب البرلمان المكون من 90 عضوا، صوتوا لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، فيما غادر نواب الحزب الديمقراطي الجلسة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: “الاعتراف اليوم بفلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة يبعث الأمل للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

والاثنين، قال رئيس الحزب الديمقراطي السلوفيني يانيز جانسا إن قرار الاعتراف بدولة فلسطين “قد يتسبب بأضرار على سلوفينيا على المدى البعيد”.

2024-06-04 / 22:24
4

مقالات ذات صلة

القسام تستدرج قوة من 15 جنديا إلى كمين وتفجرهم…

2024-06-04 / 21:22

بايدن يقرر إغلاق الحدود مع المكسيك مؤقتا في وجه…

2024-06-04 / 19:35

حرائق غابات أشعلتها صواريخ حزب الله تجتاح شمال إسرائيل

2024-06-03 / 23:32

إسرائيل تعلن مقتل 4 من رهائنها في غزة

2024-06-03 / 19:34

10 دول عربية ضمن الأكثر امتلاكا للأغنام في العالم

2024-06-03 / 19:19

80 مرشحا لانتخابات الرئاسة الإيرانية

2024-06-03 / 18:52

السيسي يقبل استقالة الحكومة ويكلف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة…

2024-06-03 / 13:28

نتائج نهائية..المؤتمر الوطني يفقد أغلبيته في الانتخابات البرلمانية بجنوب…

2024-06-02 / 21:45

وفاة وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق دافيد ليفي عن عمر…

2024-06-02 / 21:28

اسطنبول ..قـ..ـتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني من 4…

2024-06-02 / 19:59

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى