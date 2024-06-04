فاجعة سيدي علال التازي ..مادة كحولية تدعى “سيبرو” تسببت في الوفيات

أفاد موفد هبة بريس من سيدي علال التازي أن حديثا تلوكه الألسن بين الساكنة مفاده “إن مادة كحولية تدعى سيبرو، هي من تقف وراء هذه الكارثة”

واكد مصدر الموقع أن ، “سبيرو، تسرب من احد المصانع وتباع بالتقسيط ( 20 درهم للرابعة)، وتخلط مع مشروب غازي ليتم خلط الجميع من الماحيا

وبينما ذهبت بعض المصادر إلى تاكيد هذا الطرح قالت مصادر اخرى ان عددا من شباب المنطقة يقبلون على شرب سبيرو من مدة دون ان يتم تسجيل اي وفاة من قبل

وكشف مصدر محلي، ارتفاع حصيلة ضحايا فاجعة “الخمور المغشوشة” بمنطقة سيدي علال التازي ضواحي مدينة القنيطرة.

وأفاد ذات المصدر، أن حصيلة القتلى ارتفعت الى 13 وفيات، فيما بلغ عدد المصابين أزيد من 80 حالة تم نقل بعضهم الى المستشفى الادريسي بالقنيطرة، وآخرين الى مستشفى مولاي يوسف بالرباط.

هذا وتواصل مصالح السلطات المحلية بمنطقة سيدي علال التازي، البحث عن ضحايا مفترضين لواقعة “الخمور المغشوشة” لنقلهم الى المستشفى وخضوعهم للعلاجات اللازمة.