هشام ايت منا يعلن ترشحه لرئاسة الوداد الرياضي

2024-06-04 / 22:42
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أعلن هشام ايت منا ترشحه رسميا لرئاسة الوداد الرياضي، خلال الجمع العام القادم للفريق الأحمر.

وأشهر آيت منا ترشحه لرئاسة الوداد الرياضي عبر تدوينة في حسابه الشخصي على “أنستغرام”، جاء فيها: “أخبر الجمهور الودادي والرأي العام الرياضي المغربي أنني أترشح رسميا لرئاسة وداد الأمة”.

وتابع في التدوينة نفسها: “أعدكم أنني سأبذل قصارى جهدي لأجعل من الوداد الرياضي ناديا بمواصفات عالمية، وينافس على كل الواجهات، وطنيا وقاريا وعالميا”.

يشار إلى أن هشام ايت منا كان قد ترأس فريق شباب المحمدية وقاده للصعود لقسم الكبار.

2024-06-04 / 22:42
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