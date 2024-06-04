دولة عربية باتت بين الأعلى.. الدين العالمي يرتفع إلى 97 تريليون دولار

2024-06-04 / 21:13
1

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، ويبلغ نصيب الدول النامية حوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وقالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، إن قيمة الأموال المستحقة على الحكومات ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن الأزمات المتتالية والأداء البطيء وغير المتكافئ للاقتصاد العالمي يعد السبب وراء الزيادة السريعة في الدين العام العالمي.

وهزت الصدمات العالمية الاقتصادات في أفريقيا، إذ ارتفع متوسط الدين العام إلى 62% في العام الماضي.

وانضمت مصر والمكسيك والبرازيل والهند إلى الدول التي لديها أكبر قدر من الدين العام.

وقالت المنظمة إنه مع زيادة تكلفة الاقتراض في أجزاء كثيرة من العالم، قفزت الفائدة على الدين العام إلى 847 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 26% عن العامين السابقين.

2024-06-04 / 21:13
1

مقالات ذات صلة

رغم الأزمة.. المغاربة يقبلون بكثافة على اقتناء السيارات الجديدة…

2024-06-05 / 11:28

ميناء طنجة المتوسط يحتل المركز الرابع وفقا للمؤشر العالمي…

2024-06-04 / 23:10

تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ترتفع و تقارب 37 مليار…

2024-06-04 / 17:04

مع اقتراب عيد الأضحى.. زيادات صاروخية في أسعار التوابل…

2024-06-04 / 12:52

طنجة تحتضن اجتماعا حاسما لتحديد تفاصيل مشروع النفق بين…

2024-06-04 / 11:26

لقجع يقدم مرسوم فتح اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 14…

2024-06-03 / 22:26

وزارة السياحة: عائدات الأسفار بالعملة الصعبة تبلغ 31.9 مليار…

2024-06-03 / 14:13

تجار درب عمر و القريعة يتعرضون لعملية نصب ضخمة…

2024-06-03 / 13:39

وفد من الشركات الإسبانية يحل بالمغرب لاستكشاف فرص الاستثمار

2024-06-03 / 11:43

تذاكر “لارام” بين أمريكا و المغرب تتجاوز 2 المليون…

2024-06-03 / 11:08

تعليق واحد

  1. قد تضطر أغلب دول العالم
    للإقتراض للإستثمار وتمويل المشاريع لتنشيط حركة الإقتصاد ،حتى الدول العظمى، لكن الخطر كل الخطر هو أن تقترض الدولة لتسيير شؤونها والشراء المواد الغذائية الأساسية فهذا يعني أن هذه الدولة ذاهبة إلى السقوط وإلى الخراب .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى