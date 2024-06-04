المصالح الأمنية تعتقل التكتوكر “إيمان كوين”

هبة بريس / القسم الفني

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، المؤثرة ايمان اوبلان المشهورة بـ”إيمان كوين”.

وجاء ايقاف “ايمان كوين” على خلفية شكاية تقدم بها زوجها بتهمة السب والقذف والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وكانت “ايمان كوين” قد أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بسبب خلافاتها مع زوجها وعائلته وصراعها مع بعض المؤثرين.