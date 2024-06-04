المصالح الأمنية تعتقل التكتوكر “إيمان كوين”
هبة بريس / القسم الفني
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، المؤثرة ايمان اوبلان المشهورة بـ”إيمان كوين”.
وجاء ايقاف “ايمان كوين” على خلفية شكاية تقدم بها زوجها بتهمة السب والقذف والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وكانت “ايمان كوين” قد أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بسبب خلافاتها مع زوجها وعائلته وصراعها مع بعض المؤثرين.
6 تعليقات
مؤترة في راسها .لي اسمع مؤثرة ايقول كانباتو فايقين باش تعطينا محاضرة في الفلسفة الإغريقية
عالمة فاضلة ابحاثها تفيد البشرية
اي تأثير لهؤلاء الفاشلين الذين يقضون أيامهم المعدودة أمام الها تف كالمجانين يحاولون انفسهم من أجل دراهم معدودة وهم يفضحون أنفسهم أين الكرامة .أين العفة من فضح نفسه فضحه الله يوم القيامة
مثرثرة تيك توك
مؤثرة؟ يعني أنها أستاذة أو مهندسة أو دكتورة أو عالمة إجتماعية ام ماذا ؟ أم أنها من تلك المؤثرات بمفاتنهن أو المؤثرات بسخافتهن ويسترزقن من منصات التواصل الإجتماعي غير مكترثات لا للأخلاق ولا للأعراف ولا حتى للموروث الثقافي الإجتماعي لأمتنا.أمثال هاته عالة على المجتمع يقظون جل وقتهم أمام الهواتف ،لا هم بالمنتجين ولا هم بالمبدعين،قد يكونون عالة على المجتمع .
تسائلت كثيرا من أين أتى نعث موتر وكنت أقول أنه في غير محله. و لكن صراحة هؤلاء مؤترين فعلا لأن أغلب الجمهور أو ” الفان “كما يسمونها من المكلخين المسطحين . و تجدهم في بعض المناسبات يتحدثون عن هذه التفاهات كأنها موضوع الساعة. يوجد في عائلتي بعض من هذا النوع. يا ما حذرتهم من هذا التصرف و لكن مع الأسف دون جدوى