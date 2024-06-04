سُلطات سطات تغلق محل أكلات خفيفة انتظارا لنتائج التحقيق

2024-06-04 / 20:28
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هبة بريس_ سطات ( الصورة تعبيرية )

علمت هبة بريس من مصادرها، أن السلطات المحلية بمدينة سطات، قررت اغلاق محل لأكلات خفيفة، والذي بات يعرف اختصارا على مواقع التواصل الاجتماعي باسم سناك ” الدجاج الفاسد” على مواقع التواصل الاجتماعي، اغلاقا مؤقتا في انتظار نتائج التحقيق وتقرير التحليلات المخبرية.

هذا، وكانت سيدة قد نشرت مقطعا مصورا لوجبة غذائية على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت على نطاق واسع وخلقت جدلا كبيرا جعل السلطات المحلية تتفاعل معها، من خلال الانتقال إلى عين المكان والقيام بعملية تحقيق وتفتيش واسعة، واغلاق المحل بشكل مؤقت، مع حجز عينات من الأكلات وارسالها إلى المختبر، في انتظار الافراج عن النتائج المخبرية.

السيدة ومن خلال الفيديو المتداول شددت على أن وجبتها الغذائية غير صالحة وهي معفنة وتحتوي على الدود، وهو ما نفاه صاحب المحل من خلال حواره معها..

2024-06-04 / 20:28
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‫11 تعليقات

  11. لا يمكن للدود أن يبقى على حالته الطبيعية وقد تعرض للطهي أي الحرارة الطبيعية لأنه من خلال الفيديو يتضح أن الدود وكأنه وضع على قطعت اللحم بالخصوص إذا كانت قطعة اللحم سخنة.والله أعلم. اللهم إلا إذا كانت قطعة اللحم مطبوخة قبل ذلك اليوم وباردة . لئن وضع البيض من طرف الذباب ثم عملية الفقص تتطلب وقتا.وإذا كان اللحم قديما فالدوق يكشفه.فلايمكن لقطعة اللحم المأخودة مباشرة من المساواة أن يظهر عليها الدود بتلك الحالة !!!. هذا ما يقوله العلم والمنطق.!!!.

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