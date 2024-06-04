وهبي: بعض الرجال يتزوجون دون التوفر على بطاقة التعريف الوطنية
استغرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اقدام بعض الاشخاص على الزواج من دون توفرهم على بطاقة تعريف وطنية
وقال المسؤول الحكومي « نتعامل بالتسامح مع من لا يملك بطاقة وطنية، والناس تتزوج بدون بطاقة وطنية، وقد نجد عجبا آخر غدا، لا يجب التساهل مع الموضوع ».
وأفاد بأن إلزامية التوفر على بطاقة وطنية، ستتيح إمكانية « التبليغ في العنوان المدلى به في البطاقة الوطنية، وتتحمل الأطراف مسؤولية الوجود من عدمه في العنوان المدلى به ».
10 تعليقات
لا يوجد هذا الكلام بتاتا ..
يجب فقط تطبيق حكم الشريعة الإسلامية، وهذه الحدود لم يتركها الله للبشر ليجتهدوا فيها، أتحدث عن مجتمع المسلمين…
خلق معارك جانبية بخلق قوانين تافهة لالهاء عن الزيادات في الاسعار جميع المواد وخصوصا البنزين والرفع دعم عن مواد أساسية التي هي أساس العيش الكريم..
الا طبقنا حكم الله كما انزل كون راه حنا في السعادة ..
يجب تسهيل مساطر الزواج ..
سبحان الله العضيم وزير العدل يرحم نفسه في مسائل تافهة اما ماهو واجب شرعي يستنكر اللهم ردنا إليك ردا جميلا الله اهديه
خرجات غريبة تريد التغيير التغيير يكون بسن القوانين لا بالتصريحات يتكلم الوزير و كأن قضايا الوطن تنحصر في ما يصرح به فقط افتح باب دارك تبقى مصدوما من هول التناقضات ليس آخرها احتلال الملك العام الذي لا زال في واضحة النهار في بعض المدن الى حد كتابة هاته السطور و هضرولينا على الزيادات الكارثية خاصة البوطا والخروف و ما إلى ذلك
عندما لا يجد المرأ ما يقدمه لوطنه من مشاريع وأمور هامة تفيد الوطن والمجتمع ، فلابد أن يقضي وقته في خلق جبهات ثانوية لا فائدة منها لتغطية فشله .
لا اتفق معك ايها الوزير. عن فكرة الزواج بدون بطاقة وطنية.امشا داك الزمن الجميل رغم الزواج بدون بطاقة وطنية. حاولوا علينا شيئا من الكذب. ام ماكاين ميدار.
الناس تالفة مع مصروف الحولي.وملابس العيد. ووزير العدل يتكلم عن أشياء لا وجود لها. أليس في علمك ان الشباب والشابات أصبحوا يتوفوا علي بطاقة التعريف أقل من 18 سنة.