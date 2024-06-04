وهبي: بعض الرجال يتزوجون دون التوفر على بطاقة التعريف الوطنية

استغرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اقدام بعض الاشخاص على الزواج من دون توفرهم على بطاقة تعريف وطنية

وقال المسؤول الحكومي « نتعامل بالتسامح مع من لا يملك بطاقة وطنية، والناس تتزوج بدون بطاقة وطنية، وقد نجد عجبا آخر غدا، لا يجب التساهل مع الموضوع ».

وأفاد بأن إلزامية التوفر على بطاقة وطنية، ستتيح إمكانية « التبليغ في العنوان المدلى به في البطاقة الوطنية، وتتحمل الأطراف مسؤولية الوجود من عدمه في العنوان المدلى به ».