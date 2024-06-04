عقد جديد يؤطر العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

شرعت العديد من المؤسسات الخصوصية توزيع نموذج عقد يؤطر العلاقة بينها وبين الأسر.

وحسب مضمون العقد الذي حصلت هبة بريس على نسخة منه، فإن ديباجته تشير إلى كونه وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة السالفة الذكر، تكريسا لمبدأ الشفافية والوضوح وتحصينا الحقوق وضمانات جميع الأطراف.

كما يسعى هذا العقد حسب ذات الوثيقة، إلى تحديد واجبات وحقوق الطرفين، وبالأخص على مستوى الجوانب التربوية بحماية الحق في التمدرس، والجوانب المتعلقة برسوم التسجيل والتأمين والتمدرس، والإطعام المدرسي، والنقل المدرسي، وباقي الخدمات.

كما أكدت الوثيقة على أن هذا العقد لا يمنع من توقيع عقود ملحقة بين الأطراف المتعاقدة، شريطة احترام القواعد العامة الناظمة العلاقة بين الأطراف المحددة في هذا العقد

تأتي هذه الوثيقة، حسب الديباجة المتضمنة بالعقد، في سياق الاعتراف بالتعليم المدرسي الخصوصي، كشريك أساسي في النهوض بمنظومة التربية والتكوين، ومكون رئيسي من مكونات المدرسة المغربية، ومساهم في الجهود الرامية إلى تعميم تعليم في جودة للجميع، كما أكدت على ذلك الرسالة الملكية السامية بمناسبة الدخول المدرسي 2001 2002 التي اعتبر من خلالها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بأن التعليم الخاص شريك الدولة، وليس منافسا لها، يساهم في خدمة الشأن العام ضمن إطار شفاف يمكن من تحفيزه وضبط معايير الجودة في أدائه.

ودعت الوثيقة إلى مراعاة مجموعة من الأسس لضمان سيرورة واستمرارية ونجاعة المؤسسة التعليمية الخصوصية، ومن بينها:

* احترام مصلحة التلميذ وراحته النفسية والصحية والشروط التربوية الملائمة احترام حق الأسر في اختيار المؤسسة التعليمية المناسبة لأبنائها، سواء كانت عمومية أو خصوصية، من أجل ضمان حقهم في التمدرس بما يتناسب وطموحاتها وقناعاتها وكذا قدراتها المادية.

* توفير الاستقرار والأمان المادي والاجتماعي والنفسي للأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسة.

* الحرص على وفاء الأسر بالتزاماتها المادية إزاء مؤسستهم الخصوصية لضمان توازناتها المالية الكفيلة بجعلها قادرة على احترام واجباتها التربوية والقانونية والاجتماعية والمالية.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية المطلوبة في خدمة التربية والتعليم التي يقدمها التعليم المدرسي الخصوصي، وتنفيذا للإصلاح التربوي وتسريع وثيرته وفقا لأهدافه المحددة في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واستنادا إلى التقرير العام الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي المقدم أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتاريخ 25 ماي 2021، وعلى توجهات البرنامج الحكومي (2021-2026)، الذي يؤكد على أن تطوير التعليم يوجد في صلب التحديات التي تواجه بلادنا، بهدف تحقيق تكافؤ فرص حقيقي.

وكذا بناء على توصيات رأي مجلس المنافسة عند ر /21/1 الصادر بتاريخ 20 من ذي القعدة 1442 الموافق لفاتح يوليوز 2021 بخصوص وضعية المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بتنظيم وتأطير العلاقة بين أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من خلال العمل بنظام اتلعاقدي مع الأسر يستجيب المقومات تعاقد شفاف وملزم للطرفين.

كما دعت الوثيقة جميع الأطراف إلى سيادة روح تربوية مفعمة بالثقة ومؤسسة على الشفافية والوضوح في الخدمات المقدمة كفيل بتحقيق الغايات المنتظرة من التعليم المدرسي الخصوصي التي سبق وأن أكد عليها جلالة الملك نصره الله في رسالته المشار إلها أعلاه، كما أن هذا العقد ليس إلا وسيلة قانونية الحماية تحقيق هذه الغايات في حال حدوث خلافات بين الأطراف.