لمجرد من السعودية: “تركي آل الشيخ شخص جد متواضع وملهم”
هبة بريس – فن
حل الفنان المغربي، سعد لمجرد، بالسعودية، تلبية لدعوة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.
ونشر لمجرد على حسابه الرسمي بموقع “انستغرام” صورة تجمعه بتركي ال الشيخ معلقا عليها بالقول: “تشرّفت بدعوة من معالي المستشار تركي آل الشيخ لزيارة المملكة العربية السعودية الجميلة، سررت بلقاء شخصه الكريم، فهو فعلاً متواضع ومُلهِم”.
وأضاف: “أسأل الله أن يبارك في عمر الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظك يا أبو ناصر”.
10 تعليقات
ملهم في ماذا ؟
الشبكة تمجذ الغربال . كلكم ملهمين
يتحدث عن المنشار ؟
الله يهدي ما خلق .. لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم..
أظن أن الدول العربية يلزمها فتوحات اسلامية من جديد
ارض الحرمين حسبي الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يهدي كل عاصي اللهم توفنا وانت راضي عنا
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ماظهر منها وما بطن
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
هزلت عندما اصبح امثال هؤلاء يعتبرون فنانين. اشباه الرجال و العياد بالله.