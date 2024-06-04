لمجرد من السعودية: “تركي آل الشيخ شخص جد متواضع وملهم”

هبة بريس – فن

حل الفنان المغربي، سعد لمجرد، بالسعودية، تلبية لدعوة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

ونشر لمجرد على حسابه الرسمي بموقع “انستغرام” صورة تجمعه بتركي ال الشيخ معلقا عليها بالقول: “تشرّفت بدعوة من معالي المستشار تركي آل الشيخ لزيارة المملكة العربية السعودية الجميلة، سررت بلقاء شخصه الكريم، فهو فعلاً متواضع ومُلهِم”.

وأضاف: “أسأل الله أن يبارك في عمر الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظك يا أبو ناصر”.