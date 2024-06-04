اونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”
الصورة من الارشيف

نفوق 70 “حولي” ضواحي برشيد.. علف إحدى الشركات في قفص الاتهام

2024-06-04 / 14:09
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انتقل عدد رؤوس الأغنام التي نفقت ضواحي برشيد لسبعين خروفا في ظرف زمني لا يتعدى الثلاث أيام، بالإضافة لبعض العجول التي كانت مهيأة للذبح خلال عيد الأضحى.

و حسب معطيات خاصة، فقد نفق حوالي 70 “حولي” بجماعة المباركين بإقليم برشيد، كلها تعود لكساب بالمنطقة، بالإضافة لاثنين من العجول، مما عجل بانتقال عناصر السلطة المحلية و الدرك الملكي لعين المكان، و كذا منثلين عن مكتب “أونسا”.

و قد تم معاينة الأغنام المعنية و تحرير تقارير بشأنها، فيما تم أخذ عينات لإخضاعها للأبحات اللازمة لمعرفة أسباب نفوق هذا العدد الكبير من الأغنام في نفس الضيعة.

و تحوم الشكوك وفق إفادات ملاك الغنم لعلف إحدى الشركات، خاصة أنه قد تم تغيير العلف الذي يمنح لتلك الأغنام و العجول قبل أسبوع، فيما يتحدث البعض أن العملية قد تكون بفعل فاعل، و هو ما ستؤكده أو تفنده تقارير و أبحاث و خبرات “أونسا” و الدرك الملكي.

2024-06-04 / 14:09
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