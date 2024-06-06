علامة “كايزر” الفرنسية تسثتمر في المغرب و تفتح فروعا في الرباط و البيضاء

2024-06-06 / 09:25
4

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يواصل المغرب جذب العلامات التجارية الكبيرة و المشهورة، بفضل البيئة و المناخ الاسثتماري الذي يوفره و كذا الامتيازات الهائلة التي تستفيد منها المقاولات فضلا على الاستقرار و اليد العاملة المؤهلة و غيرهم.

و في هذا الصدد، قررت مجموعة فرنسية شهيرة متخصصة في قطاع المخابز و الحلويات الاسثتمار في المغرب عبر افتتاح فروع لها و كانت البداية بالرباط ثم بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

و افتتحت مجموعة Maison Kayser، وهي علامة تجارية مشهورة في فرنسا تتمتع بسمعة دولية طيبة، أبوابها من خلال فرع لها في حي محاج رياض الراقي بالرباط، حيث منحت المجموعة الفرنسية حقوق استغلال علامتها التجارية لمسثتمر مغربي.

و تتوفر مجموعة “كايزر” التي تشتهر بمختلف أنواع الخبز الفرنسي على المئات من الفروع بمختلف ذول أوروبا، حيث تم رسميا افتتاح فرع لها في الرباط تحت مسمى  Maison Kayser Rabat.

و أطلق إريك كايزر صاحب المجموعة ما لا يقل عن ثلاثمائة فرع مماثل في مدن و عواصم عالمية كباريس و ليون و بروكسيل و طوكيو و سيول و المكسيك و دبي و نيويورك و غيرهم، حيث توجد هاته العلامة الخاصة بالمخابز في خمسة وثلاثين دولة.

و تعتبر Maison Kayser واحدة من أفضل العلامات التجارية للأغذية الفرنسية في الخارج وتعتزم الاستمرار في التوسع في عدد من الدول منها المغرب من خلال فروع مستقبلية في مدن الدار البيضاء و مراكش و طنجة و فاس و أكادير و غيرهم.

2024-06-06 / 09:25
4

مقالات ذات صلة

بكلفة 12.8 مليار درهم.. التوقيع على إحداث وحدة صناعية…

2024-06-06 / 15:50

بنك المغرب يطلق منصة إلكترونية للمقارنة بين أسعار خدمات…

2024-06-06 / 15:30

مشاريع ضخمة تدفع رجال أعمال من دبي لتوقيع شراكات…

2024-06-06 / 13:05

السعودية تنشد تعاون المغرب لتصبح ثاني أكبر مصدر للأسمدة…

2024-06-06 / 11:55

المغرب يمر للسرعة القصوى في مشاريع الصناعات الدفاعية العسكرية

2024-06-06 / 10:46

ألمانيا تمنح المغرب قرضا بـ100 مليون أورو لتمويل مساعدات…

2024-06-05 / 19:32

“العربية المغرب” تكشف عن وجهات أوروبية جديدة انطلاقا من…

2024-06-05 / 16:56

رغم الأزمة.. المغاربة يقبلون بكثافة على اقتناء السيارات الجديدة…

2024-06-05 / 11:28

ميناء طنجة المتوسط يحتل المركز الرابع وفقا للمؤشر العالمي…

2024-06-04 / 23:10

دولة عربية باتت بين الأعلى.. الدين العالمي يرتفع إلى…

2024-06-04 / 21:13

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى