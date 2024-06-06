علامة “كايزر” الفرنسية تسثتمر في المغرب و تفتح فروعا في الرباط و البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب جذب العلامات التجارية الكبيرة و المشهورة، بفضل البيئة و المناخ الاسثتماري الذي يوفره و كذا الامتيازات الهائلة التي تستفيد منها المقاولات فضلا على الاستقرار و اليد العاملة المؤهلة و غيرهم.

و في هذا الصدد، قررت مجموعة فرنسية شهيرة متخصصة في قطاع المخابز و الحلويات الاسثتمار في المغرب عبر افتتاح فروع لها و كانت البداية بالرباط ثم بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

و افتتحت مجموعة Maison Kayser، وهي علامة تجارية مشهورة في فرنسا تتمتع بسمعة دولية طيبة، أبوابها من خلال فرع لها في حي محاج رياض الراقي بالرباط، حيث منحت المجموعة الفرنسية حقوق استغلال علامتها التجارية لمسثتمر مغربي.

و تتوفر مجموعة “كايزر” التي تشتهر بمختلف أنواع الخبز الفرنسي على المئات من الفروع بمختلف ذول أوروبا، حيث تم رسميا افتتاح فرع لها في الرباط تحت مسمى Maison Kayser Rabat.

و أطلق إريك كايزر صاحب المجموعة ما لا يقل عن ثلاثمائة فرع مماثل في مدن و عواصم عالمية كباريس و ليون و بروكسيل و طوكيو و سيول و المكسيك و دبي و نيويورك و غيرهم، حيث توجد هاته العلامة الخاصة بالمخابز في خمسة وثلاثين دولة.

و تعتبر Maison Kayser واحدة من أفضل العلامات التجارية للأغذية الفرنسية في الخارج وتعتزم الاستمرار في التوسع في عدد من الدول منها المغرب من خلال فروع مستقبلية في مدن الدار البيضاء و مراكش و طنجة و فاس و أكادير و غيرهم.