الجديدة.. الدرك يحقق في نازلة جث.ة مبثور أحد طرفيها السفليين

الجديدة – مصباح أحمد

تسابق المصالح الدركية التابعة لسرية الدرك الملكي للجديدة الزمن، لتسليط الضوء على ظروف نازلة جثة، تم العثور عليها، وفق بعض المصادر، صباح أمس الاثنين، ملقاة خارج المدار الحضري لمدينة الجديدة، وعليها أثار جرح وكدمات في الوجه، ومبثور أحد طرفيها السفليين، حيث جرى نقلها إلى مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، لإخضاعها، طبقا وتطبيقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، للتشريح الطبي، الذي من شأن نتائجه تحديد سبب وملابسات الوفاة.

هذا، ووفق المصادر ذاتها، فإن أفراد أسرة الضحية، قد تعرفوا على صاحب الجثة، التي جرى العثور عليها مرمية على جنبات الطريق؛ إذ يتعلق الأمر بحارس للسيارات، كان يتشغل قيد حياته على مقربة من ملحقة إدارية بالجديدة.

إلى ذلك، رجحت المصادر أن تكون وفاة الضحية ناجمة عن حادثة سير، مقرونة بجنحة الفرار؛ إلا أن ذلك يجب أن لا يسقط بتاتا فرضية جريمة الدم أو القتل، والتي قد يكون من ارتكبها، عمد بنية مبيتة إلى تغطيتها بصبغة الحادثة المرورية، لتضليل التحقيق والأبحاث والتحريات الجارية، والإفلات من ثمة من يد العدالة، ومن تبعات الفعل الجنائي، الذي ينص عليه وعلى عقوبته القانون الجنائي.