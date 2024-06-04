6 وفيات و40 مصابا بتسمم.. ارتفاع ضحايا “الخمور المغشوشة” بنواحي القنيطرة

هبة بريس من القنيطرة

ارتفعت حصيلة ضحايا الخمور المغشوشة بمنطقة سيدي علال التازي نواحي مدينة القنيطرة، الى 6 وفيات وحوالي 40 مصابا بتسمم.

واستقبلت مصلحة مستعجلات المستشفى الادريسي بمدينة القنيطرة، الى حدود الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، العشرات من الشباب الذين ظهرت عليه أعراض التسمم كما صرحوا بشربهم لكمية من الخمور “المغشوشة”.

ووفق مصدر محلي، فقد تحركت مصالح السلطات المحلية بمنطقة سيدي التازي، للبحث عن الشباب الذي تعاطوا هذه المادة، لنقلهم الى المستشفى والاطمئنان على وضعهم الصحي.