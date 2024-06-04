6 وفيات و40 مصابا بتسمم.. ارتفاع ضحايا “الخمور المغشوشة” بنواحي القنيطرة
هبة بريس من القنيطرة
ارتفعت حصيلة ضحايا الخمور المغشوشة بمنطقة سيدي علال التازي نواحي مدينة القنيطرة، الى 6 وفيات وحوالي 40 مصابا بتسمم.
واستقبلت مصلحة مستعجلات المستشفى الادريسي بمدينة القنيطرة، الى حدود الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، العشرات من الشباب الذين ظهرت عليه أعراض التسمم كما صرحوا بشربهم لكمية من الخمور “المغشوشة”.
ووفق مصدر محلي، فقد تحركت مصالح السلطات المحلية بمنطقة سيدي التازي، للبحث عن الشباب الذي تعاطوا هذه المادة، لنقلهم الى المستشفى والاطمئنان على وضعهم الصحي.
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تحركت مصالح السلطات المحلية بمنطقة سيدي التازي، للبحث عن الشباب الذي تعاطوا هذه المادة، لنقلهم الى المستشفى.. نحن ننتظر أن تقوم السلطات بتحقيق يؤدي إلى القبض على هؤلاء الحثالة الذين يتلاعبون بصحة المواطن نظير ربح مادي سريع وبشتى الوسائل.. يجب الضرب بقوة على أيدي هؤلاء المخربين.. ثانيا إن الله تعالى حرم الخمر إعدادا وبيعا واستهلاكا.. فليتعظ الجميع لأن عقاب الله في مثل هذه الأمور لا شك فيه.. واللهم عافنا واعف عنا.
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم اللهم توب عليهم وأرحمهم وتجاوز عنهم انك سميع قريب مجيب الدعوات يارب 🤲 .
اللهم اهدي كل مسلم مبتلي بهذه السموم القاتلة إلى طريق المستقيم ،اللهم اغفر لهم وأرحمهم.
الخمر أصلا محرم وغير صالح شرعا فكيف يكون غير صالح لشربه اللهم اهدي الجميع من شرب الخمر التي تهلك الصحة والمال والسمعة السيئة في الدين والأخلاق بين الناس..
ألم يأخذوا العبرة من الأشخاص في السنة الماضية في فاجعة ( الماحية)الذي ذهب ضحيتها أكثر من أربعين شخصا ، نسأل المولى تعالى أن يلهم أهليهم وأحبابهم الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل اللهم ارحمهم واغفر لهم ووسع مدخلهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بلد الإسلام يجب منع بيع الخمر به ومجاربته بشتى الطرق حتى لا نقع مثل هذه الأفعال الأخلاقية ولانقع في هذه الكارثة الإنسانية التي ذهب ضحيتها شباب لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو بائعه ومن أعطاه الترخيص ببيعه هم من يتحملون مسؤولية وفاتهم..
حرم الله الخمر حيث قال تعالى في كتابه الحكيم (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق) هذا دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى حرمه ويجب علينا تجنبه.
قال تعالى (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) اللهم احفظ أبنائنا وبناتنا وجميع المسلمين والمسلمات من هذه المحرمات التي تؤدي إلى الهلاك صحة ومال .
في قوله تعالى عن تحريم الخمر حيث قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) وهذ خير دليل ياشباب ما حرمه الله الا وان وجد فيه ضرر على الصحة اللهم اهديهم إلى الطريق المستقيم.
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة التي أدت إلى الوفاة اللهم اغفر لهم وأرحمهم وتجاوز عنهم يا أرحم الراحمين إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب 🤲