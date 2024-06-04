البيضاء.. ساكنة العمارة المهددة بالانهيار: “خرجونا فآخر لحظة وبغاونا نعسو فالشارع” +فيديو

2024-06-04 / 09:39
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هبة بريس – البيضاء

عبرت ساكنة العمارة المهددة بالانهيار منطقة درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، عن سخطها من قرار السلطات المحلية.

وكشفت الساكنة في تصريحات لـ”هبة بريس”، أن مصالح السلطات المحلية، أمرتهم بإخلاء بيوتهم على الفور دون إعطائهم مهلة لحمل أغراضهم أو البحث عن مكان يأويهم.

وأكدت الساكنة، على أنها لم تشتكي من العمارة التي يقطنون بها منذ سنوات، نافين وجود أية تشققات بجدرانها تشكل خطرا على حياتهم.

وجددت الساكنة التعبير عن استيائها بسبب اخراجهم من منازلهم، لافتين أنهم أصبحوا يواجهون وأبنائهم خطر التشرد والعيش بالشارع.

2024-06-04 / 09:39
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تعليق واحد

  1. ماذا يقع في هذه الدولة؟هل هي تصفية الحسابات مع الشعب وأرادوا به أن يعيش متشردا كما يحلو للاغنياء؟أم ماذا ؟

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