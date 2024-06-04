عائلات ضحايا فاجعة “الخمور المسمومة” يكشفون تفاصيل الواقعة + “فيديو”

هبة بريس من القنيطرة

كشف عدد من عائلات ضحايا الخمور المسمومة بمنطقة سيدي خلال التازي نواحي مدينة القنيطرة تفاصيل الواقعة.

وأكد أحد آباء الضحايا، أن ابنه اقتنى نوعا من “الماحيا” يدعى “سبيرتو” ليلة السبت الأحد، مضيفا أنه شعر بمغص شديد وقيء صباح الأحد، ما استدعى نقله على وجه السرعة الى المستشفى.

وأضاف ذات المتحدث، أن المصالح الصحية، أكدت إصابة ابنه وباقي الضحايا بتسمم، مشيرا الى أن الأخير دخل في غيبوبة ولفظ حوالي 6 أشخاص آخرين انفاسهم الأخيرة داخل المستشفى.

من جهته، أكد أحد أقارب الضحايا، أن عددا من الشباب الذين تعاطوا هذه المادة، لم يصرحوا لعائلاتهم بالأمر خوفا منهم، ما تسبب تدهور الحالة الصحية لغالبيتهم ووفاة آخرين.