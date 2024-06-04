طقس الثلاثاء ..حار في كل ربوع المملكة

هبة بريس / الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نوعا ما بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية وبالسهول الداخلية.

ويرتقب نزول أمطار جد خفيفة أو قطرات مطرية متفرقة بالسهول الأطلسية الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية خلال الصباح، كما ستتكون كتل ضبابية محلية بالسايس، وهضاب الفوسفاط وبالسواحل الشمالية.

ويتوقع أيضا نزول أمطار مصحوبة برعد فوق مناطق الأطلسين الكبير والمتوسط، وجنوب المنطقة الشرقية، وكذا هبوب رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، وتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 21 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 14 و 20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا، بعض الانخفاض.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.