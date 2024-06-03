حرائق غابات أشعلتها صواريخ حزب الله تجتاح شمال إسرائيل

اجتاحت حرائق غابات مساحات واسعة من شمال إسرائيل، بسبب صواريخ أطلقتها جماعة حزب الله المسلحة من لبنان، وتكافح فرق الإنقاذ، الاثنين للسيطرة عليها، وفقا لوكالة رويترز.

وأجلت السلطات العديد من الإسرائيليين الذين يعيشون في بلدات قريبة من الحدود اللبنانية منذ أشهر بسبب تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود إصابات طفيفة وباشتعال النيران في بعض المنازل.

وزاد الطقس الحار والجاف من صعوبة احتواء النيران.

وقالت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، إن الحرائق امتدت على مساحات شاسعة.