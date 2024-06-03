خمور ” مغشوشة ” تق…تل ثلاثة أشخاص وتصيب 18 اخرين بتسمم بالقنيطرة

2024-06-03 / 23:19

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما وضع 18 آخرون تحت المراقبة الطبية، اليوم الاثنين، 3 يونيو الجاري ، جراء تسمم بعد تناولهم لمادة كحولية غير صالحة للاستهلاك بجماعة سيدي علال التازي.

وأوضحت السلطات المحلية أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، حيث تم توقيف شخصين، يبلغان من العمر حوالي 41 و21 سنة، وضعا بدورهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة، في انتظار تطورات حالتهما الصحية لإخضاعهما لإجراءات البحث القضائي للاشتباه في تورطهما في صناعة وبيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.

2024-06-03 / 23:19

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