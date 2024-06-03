فاطمة الفيلالي الإدريسي تتألق بعرض القفطان وملابس مغربية بدبي

بهرت المصممة العالمية المغربية فاطمة الزهراء الفيلالي الإدريسي عشاق الموضة والفن بعرضها الأول الذي أقيم في دبي يوم 1 يونيو هذا الحدث البارز شهد مشاركة أكثر من ثلاثين عارضة ، ممن تألقن بتصاميم فاطمة الفيلالي الإدريسي الفريدة والجريئة.

استطاعت فاطمة الزهراء الفيلالي الإدريسي من خلال هذا العرض المذهل أن تبرز جمال وتنوع الأزياء التي تعكس الثقافة والتراث، ممزوجة بلمسات عصرية تلبي تطلعات الجمهور العالمي. وتعد هذه الخطوة الجريئة في دبي، المعروفة بأنها من أهم عواصم الموضة في العالم، تأكيدًا على موهبة فاطمة الاستثنائية وقدرتها على الابتكار والتألق في أي ساحة.

قالت فاطمة الزهراء الفيلالي الإدريسي في تصريح لها: “أنا فخورة للغاية بتقديم مجموعتي الأولى في دبي. كان هذا العرض فرصة رائعة للتواصل مع جمهور جديد وتقديم تصاميمي التي تعكس رؤيتي الفريدة في عالم الموضة. أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، وخاصة العارضات الرائعات وفريق العمل الذي بذل جهدًا كبيرًا لتحقيق هذا النجاح.”

يجدر بالذكر أن فاطمة الفيلالي الإدريسي قد بدأت مسيرتها المهنية في [نبذة قصيرة عن تاريخها ومسيرتها]، وسرعان ما أصبحت من الأسماء اللامعة في عالم الأزياء بفضل تصاميمها التي تجمع بين الأصالة والحداثة.