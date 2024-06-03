مراكش : الامن يشن حملة على مروجي المخدرات

تمكنت فرقة محاربة العصابات على مستوى الحي المحمدي الشمالي من إيقاف شخص متلبس بحيازة وترويج مخذر الشيرا حيث حجز عنه 14 قطعة مختلفة الأحجام من المخدر المذكور .

بناء عليه وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية.

في إطار ملاحقة مروجي المخدرات، وعلى مستوى قطاع النخيل الشمالي، تمكنت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من إيقاف شخص متحوز على 45 لتر من سائل ماء الحياة.

هذا وتحت تعليمات النيابة العامة المختصة تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.