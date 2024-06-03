مراكش : الامن يشن حملة على مروجي المخدرات

2024-06-03 / 21:33

 

تمكنت فرقة محاربة العصابات على مستوى الحي المحمدي الشمالي من إيقاف شخص متلبس بحيازة وترويج مخذر الشيرا حيث حجز عنه 14 قطعة مختلفة الأحجام من المخدر المذكور .

بناء عليه وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية.

في إطار ملاحقة مروجي المخدرات، وعلى مستوى قطاع النخيل الشمالي، تمكنت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من إيقاف شخص متحوز على 45 لتر من سائل ماء الحياة.

هذا وتحت تعليمات النيابة العامة المختصة تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

2024-06-03 / 21:33

مقالات ذات صلة

بعد أكادير.. محكمة عين السبع تفتح من جديد قضية…

2024-06-04 / 10:47

6 وفيات و40 مصابا بتسمم.. ارتفاع ضحايا “الخمور المغشوشة”…

2024-06-04 / 09:51

البيضاء.. ساكنة العمارة المهددة بالانهيار: “خرجونا فآخر لحظة وبغاونا…

2024-06-04 / 09:39

عائلات ضحايا فاجعة “الخمور المسمومة” يكشفون تفاصيل الواقعة +…

2024-06-04 / 09:20

طقس الثلاثاء ..حار في كل ربوع المملكة

2024-06-04 / 09:04

خمور ” مغشوشة ” تق…تل ثلاثة أشخاص وتصيب 18…

2024-06-03 / 23:19

فراغ قانوني في تحديد ثمن مرجعي لبيع الأضاحي المدعمة…

2024-06-03 / 21:09

المالكي : التكنولوجيات الحديثة للذكاء الاصطناعي رافعة لتحول المدرسة…

2024-06-03 / 20:49

” السجون ” تنفي اتصال سجين بمسؤولين بجهة الشرق

2024-06-03 / 20:36

“فلسطين في العيون”.. مسيرة مغربية تدعو لوقف حرب الإبادة…

2024-06-03 / 19:47
زر الذهاب إلى الأعلى