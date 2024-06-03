إرتفاع القيمة التسويقية للوافد الجديد على المنتخب أسامة تارغالين

ارتفعت القيمة التسويقية للوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي أسامة تارغالين، متوسط ميدان لوهافر الفرنسي.

ووفقا لمنصة “ترانسفر ماركت” فقد انتقلت القيمة التسويقية للاعب من مليون إلى 2.5 ملايين يورو، بعدما قدم موسما مميزا مع فريقه في “الليغ 1”.

وكان أسامة تارغالين البالغ من العمر 22 سنة قد استدعي للمشاركة في المعسكر الحالي للمنتخب الوطني المغربي للكبار بقيادة وليد الركراكي.

وشارك تارغالين من قبل مع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في كأس أمم أفريقيا التي أفيمت ببلادنا، وسيكون حاضرا مع المنتخب الأولمبي في دورة باريس 2024.