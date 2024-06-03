إرتفاع القيمة التسويقية للوافد الجديد على المنتخب أسامة تارغالين

2024-06-03 / 22:10

ارتفعت القيمة التسويقية للوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي أسامة تارغالين، متوسط ميدان لوهافر الفرنسي.

ووفقا لمنصة “ترانسفر ماركت” فقد انتقلت القيمة التسويقية للاعب من مليون إلى 2.5 ملايين يورو، بعدما قدم موسما مميزا مع فريقه في “الليغ 1”.

وكان أسامة تارغالين البالغ من العمر 22 سنة قد استدعي للمشاركة في المعسكر الحالي للمنتخب الوطني المغربي للكبار بقيادة وليد الركراكي.

وشارك تارغالين من قبل مع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في كأس أمم أفريقيا التي أفيمت ببلادنا، وسيكون حاضرا مع المنتخب الأولمبي في دورة باريس 2024.

2024-06-03 / 22:10

مقالات ذات صلة

“كيليان مبابي” يوقع رسميا مع ريال مدريد

2024-06-03 / 18:57

الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرباً جديداً لتشلسي

2024-06-03 / 18:36

إرتفاع القيمة التسويقية لرحيمي بعد تألقه مع العين الإماراتي

2024-06-03 / 13:14

لمنع رحيل لاعبيه الشباب.. برشلونة يرفع قيمة الشرط الجزائي

2024-06-03 / 12:18

قضية الشيبي والشحات.. نادي المحامين بالمغرب يتهم الاتحاد المصري…

2024-06-03 / 09:15

الرجاء يفوز على الوداد في “الديربي” ويقتنص صدارة البطولة…

2024-06-02 / 20:42

المنتخب الوطني الأولمبي يواجه وديا نظيره البلجيكي دون جمهور

2024-06-02 / 18:47

التونسية أنس جابر: ما يحدث في غزة “مرعب”

2024-06-02 / 10:44
الكعبي والعربي يقودان أولمبياكوس للفوز في الدوري الأوروبي

تتويج الكعبي كأفضل لاعب في دوري المؤتمر الأوروبي

2024-06-01 / 19:21

بعد قرار إيقافه.. محامي اللاعب الشيبي: “موكلي تعرض للظُلم…

2024-06-01 / 09:30
زر الذهاب إلى الأعلى