” السجون ” تنفي اتصال سجين بمسؤولين بجهة الشرق

هبة بريس / الرباط

نفت إدارة السجن المحلي بعين السبع 1 اتصال السجين (ف. ي) بمسؤولين بجهة الشرق من داخل السجن، مؤكدة أن جميع الأرقام الهاتفية التي يتصل بها تعود لأفراد من عائلته.

وذكر بيان توضيحي للمؤسسة السجنية ردا على ما تم نشره ببعض المواقع الالكترونية بخصوص “اتصال السجين (ف.ي)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع، ببعض المسؤولين بجهة الشرق من داخل السجن ومحاولة فرض سلطته عليهم”، أن إدارة هذه المؤسسة تؤكد “أن جميع الأرقام الهاتفية التي يتصل بها المعني بالأمر تعود لأفراد من عائلته، حيث سبق له أن أدلى بنسخ من عقود الاشتراك الخاصة بأصحاب تلك الأرقام الهاتفية”.

وأضاف البيان أن المعني بالأمر “يتصل بهذه الأرقام باستعمال الهاتف الثابت المتوفر بالمؤسسة، والذي لا يتيح الاتصال بأي رقم غير الأرقام المبرمجة فيه”.

وتابع المصدر نفسه، ⁠أن إدارة المؤسسة قامت “بكل التحريات الضرورية وأجرت عملية تفتيش للغرفة التي يقيم بها المعني بالأمر، فلم يعثر على أي هاتف محمول ولا أية ممنوعات أخرى بحوزته، ولم يتبين استعماله لأية وسيلة أخرى للاتصال من غير الهاتف الثابت للمؤسسة