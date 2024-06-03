طنجة..مستجدات التحقيق مع عائلة قـ..ـتلت الأب ودفـ..ـنت جثته بجدار منزله منذ سنة 2018

هبة بريس – مكتب طنجة

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الاثنين ، إيداع 6 أشخاص السجن المحلي بأصيلة على ذمة التحقيق في قضية “قتل رجل قبل ست سنوات واخفاء جثته بدفنها في جدار حائط شقة سكنية على مستوى منطقة طنجة البالية “.

ويتعلق الأمر بسيدة وخمسة راشدين ، حيث تم ايداعهم السجن المحلي بأصيلة على ذمة استكمال التحقيقات بعدما تبين للمحققين ان السيدة زوجة القتيل وابنهما مشتبه فيهما في ارتكاب هذه الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني .

جدير بالذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، السبت فاتح يونيو الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة شخص عثر على جثته مدفونة بجدار منزله بمنطقة طنجة البالية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد جرى اكتشاف جثة الهالك بشكل عرضي أثناء مجريات البحث التمهيدي مع زوجته وأربع من أبنائه، الذين تم توقيفهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم تحصيل شكوك قوية حول اختفاء الزوج في ظروف مشبوهة وبخلفيات إجرامية.

وقد مكنت الأبحاث المعمقة والخبرات التقنية المنجزة من التحقق من اختفاء الزوج المتغيب منذ ست سنوات في ظروف مشبوهة، حيث تم العثور على جثته واستخراجها بعدما تم دفنها من طرف أفراد عائلته في جدار إسمنتي بمنزل يوجد بمنطقة طنجة البالية.

وقد تم إيداع جثة الهالك التي تعرضت للتحلل شبه الكامل بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة والكشف عن ملابساتها الحقيقية، بينما تم إخضاع زوجته وأبنائه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.