“فلسطين في العيون”.. مسيرة مغربية تدعو لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة
هبة بريس / الرباط
شارك آلاف المغاربة، الأحد، في مسيرة بمدينة مكناس دعوا خلالها إلى وقف حرب “الإبادة” الإسرائيلية على قطاع غزة، ورددوا هتافات منها “فلسطين في العيون”.
واستجابة لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، دعا المحتجون في المسيرة إلى الضغط على إسرائيل كي تستجيب لقرارات محكمة العدل الدولية.
ورفع المحتجون أعلام فلسطين، ورددوا هتافات منها: “فلسطين في العيون”، و”شعب المغرب الأقصى مع طوفان الأقصى”، و”شعب الأقصى سير حتى النصر والتحرير”، و”مكانسة انضموا الشهيد ضحى بدموا”، و”قاطع يا مقاطع في سبيل القضية”.
وحملوا صورا، منها صورة أبو عبيدة متحدث كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، ولافتات مكتوب عليها: “فلسطين حرة”، و”أوقفوا العدوان على غزة.. أوقفوا حرب الإبادة”، و”التطبيع خيانة”.
وتشهد مدن مغربية، بينها العاصمة الرباط، بوتيرة شبه يومية وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الحرب على غزة ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.
15 تعليقات
اللهم انصرهم نصرا عزيزا يارب العالمين..
على إسرائيل وقف عدوانها اتجاه الشعب الفلسطيني الشقيق..
حسبي الله ونعم الوكيل في أعداء الإسلام..
وقفة تضامنية مغربية مع الشعب الفلسطيني…
الله ينصر شعب فلسطين
النصر لاخوتنا الفلسطينين ربنا ينصركم
اللهم انصر المجاهدين في غزة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا نصر من الله وفتح قريب وبشر الصابرين
اللهم انصرهم يارب تحيا فلسطين
اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين يارب العالمين
نصر من الله وفتح قريب
اللهم ارفع العذاب الأليم عن الشعب الفلسطيني آمين…آمين…آمين
إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ
اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وسدد خطاهم
اللهم انصر المسلمين في غزة و في كل مكان
عاجلا غير آجل يا رب العالمين