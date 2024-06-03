“فلسطين في العيون”.. مسيرة مغربية تدعو لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

هبة بريس / الرباط

شارك آلاف المغاربة، الأحد، في مسيرة بمدينة مكناس دعوا خلالها إلى وقف حرب “الإبادة” الإسرائيلية على قطاع غزة، ورددوا هتافات منها “فلسطين في العيون”.

واستجابة لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، دعا المحتجون في المسيرة إلى الضغط على إسرائيل كي تستجيب لقرارات محكمة العدل الدولية.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين، ورددوا هتافات منها: “فلسطين في العيون”، و”شعب المغرب الأقصى مع طوفان الأقصى”، و”شعب الأقصى سير حتى النصر والتحرير”، و”مكانسة انضموا الشهيد ضحى بدموا”، و”قاطع يا مقاطع في سبيل القضية”.

وحملوا صورا، منها صورة أبو عبيدة متحدث كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، ولافتات مكتوب عليها: “فلسطين حرة”، و”أوقفوا العدوان على غزة.. أوقفوا حرب الإبادة”، و”التطبيع خيانة”.

وتشهد مدن مغربية، بينها العاصمة الرباط، بوتيرة شبه يومية وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الحرب على غزة ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.