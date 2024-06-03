وهبي: “وظفنا النساخ القضائيين كمنتدبين لإنقاذ وضعهم الاجتماعي”

هبة بريس – الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تعديل قانون العدول سيمنح لهم الحق في استخراج الوثائق دون الحاجة إلى النساخ القضائيين.

وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، “مبقيناش محتاجين للنساخ القضائيين، ونظرا لوضعيتهم الاجتماعية، اضطرينا لدمج 134 كمنتدب قضائي في محاكم الأسرة”

وأضاف :”قمنا بهاد العملية لإنقاذهم ولأننا في حاجة لموظفين بالمحاكم”، مشيرا الى أن الوزارة تقدمت بطلب لرئاسة الحكومه لاستثناء هذه الفئة من شرط السن لإجراء مباريات المنتدبين وتعيينهم في المحاكم.