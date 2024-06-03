المنصوري: أزيد من 12 الف مستفيد من دعم السكن
هبة بريس – الرباط
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن برنامج دعم السكن يمر في ظروف جيدة، ويحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.
وبلغة الأرقام، قدمت الوزيرة مستجدات البرنامج، في جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين.
وذكرت الوزيرة، أن عدد المسجلين للاستفادة من الدعم بلغ 76 الف و190 طلب، مشيرة الى 90 % من هذه الطلبات تستوفي شروط الاستفادة .
وأضافت الوزيرة، أن أزيد من 12 الف استفادوا حاليا من الدعم، مشيرة الى أن 40% منهم استفادوا من دعم لسكن أقل من 300 الف درهم، ز60% مابين 300الف و700 الف درهم
7 تعليقات
بكل صراحة مكاينشي تسهيلات دارنا نحبروها عند الله
بالتوفيق للجميع.
برنامج فاشل للأسف
إلا دازة خمس سنوات وبغيت نبيع واش غا نرد للدولة عشرة ملاين
كانت شقة قبل ب 25 مليون ودابا من بعد هاد التخربيق طلعو ل 37 يعني عن أي دعم تتحدثون
المنعشين العقاريين بانضية ديال بصح. الشقق الجداد اللي كانو غادي يتباعو بأقل من ثلاثين مليون قبل الدعم ولاو طالبين فيهم كثر من ربعين مليون.
علاش مادروش الدعم على القطع الأرضية لغرض السكن الأصلي