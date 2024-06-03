المنصوري: أزيد من 12 الف مستفيد من دعم السكن

2024-06-03 / 17:43
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هبة بريس – الرباط

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن برنامج دعم السكن يمر في ظروف جيدة، ويحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.

وبلغة الأرقام، قدمت الوزيرة مستجدات البرنامج، في جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين.

وذكرت الوزيرة، أن عدد المسجلين للاستفادة من الدعم بلغ 76 الف و190 طلب، مشيرة الى 90 % من هذه الطلبات تستوفي شروط الاستفادة .

وأضافت الوزيرة، أن أزيد من 12 الف استفادوا حاليا من الدعم، مشيرة الى أن 40% منهم استفادوا من دعم لسكن أقل من 300 الف درهم، ز60% مابين 300الف و700 الف درهم

2024-06-03 / 17:43
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‫7 تعليقات

  6. المنعشين العقاريين بانضية ديال بصح. الشقق الجداد اللي كانو غادي يتباعو بأقل من ثلاثين مليون قبل الدعم ولاو طالبين فيهم كثر من ربعين مليون.

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