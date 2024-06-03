28 ألف قاعة امتحان و40 ألف مصحح.. بنموسى يكشف مستجدات امتحانات البكالوريا

هبة بريس – الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مستجدات امتحانات البكالوريا للموسم الدراسي 2023/2024.

وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا هذه السنة يبلغ 493 الف مرشح ومرشحة.

وأضاف الوزير، أنه تم توفير 1833 مركز امتحانات، و28 الف قاعة، كما تمت تعبئة 49 الف مكلف بالتمرير، و40 الف للتصحيح، واعداد 765 موضوع للدورتين، و330 مواضيع مكيفة للمترشحين في وضعية اعاقة.

وأكد الوزبر، أنه تم تجنيد كافة الاطراف المعنية بالتنسيق مع السلطات الاقليمية والامنية لمحاربة ظاهرة الغش، ولضمان سير هذه الامتحانات في ظروف جيدة.