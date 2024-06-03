أزيد من نصف مليون مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا
الصورة من الارشيف

بنموسى: 493 الف مترشح ومترشحة لامتحانات البكالوريا هذه السنة

2024-06-03 / 16:32
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هبة بريس – الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مستجدات امتحانات البكالوريا للموسم الدراسي 2023/2024.

وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا هذه السنة يبلغ 493 الف مرشح ومرشحة.

ويمثل المتمدرسين، يضيف بنموسى، 373 الفا من عدد من المترشحين، كما أن 87% منهم من القطاع العمومي، و54% من الاناث، ويبلغ عدد المترشحين في المسالك الدولية 55% .

وحسب الشعب، يتابع الوزير، ف73% يتابعون تعليمهم في الشعب العلمية والتقنية، و26 % في الشعب الأدبية.

2024-06-03 / 16:32
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‫4 تعليقات

  2. نحن كآباء وامهات متخوفين من هذه السنة لان كما تعلمون هذه السنة كانت كلها اضرابات متواصلة وكان المستفيذ هم المدارس الخصوصية اما العمومية فلهم الله عز وجل.

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  3. على ما اعتقد سيكون الرسوب أكثر هذه السنة وذالك راجع إلى الإضراب ربي يحفظ وسلام.

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  4. نطلب من الله عزوجل النجاح للجميع بدون استثناء ويفرح قلب كل أم كانت تسهر الليل والنهار مع ابنائها وبناتها .

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