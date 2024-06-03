بنموسى: 493 الف مترشح ومترشحة لامتحانات البكالوريا هذه السنة

هبة بريس – الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مستجدات امتحانات البكالوريا للموسم الدراسي 2023/2024.

وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا هذه السنة يبلغ 493 الف مرشح ومرشحة.

ويمثل المتمدرسين، يضيف بنموسى، 373 الفا من عدد من المترشحين، كما أن 87% منهم من القطاع العمومي، و54% من الاناث، ويبلغ عدد المترشحين في المسالك الدولية 55% .

وحسب الشعب، يتابع الوزير، ف73% يتابعون تعليمهم في الشعب العلمية والتقنية، و26 % في الشعب الأدبية.