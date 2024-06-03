بنموسى: حرية الأسعار بين المؤسسات الخصوصية من ركائز المنافسة

2024-06-03 / 16:05
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هبة بريس – الرباط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن رسوم التسجيل تخضع لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أولوياء التلاميذ.

وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أن مجلس المنافسة أكد في تقريره على أن حرية الاسعار تبقى من ركائز الأساسية للمنافسة فيما يخص المدارس الخصوصية.

وأضاف الوزير، أن هذه المنافسة تضمن تنوع الخدمات التعليمية المقدمة، وتحفيزها وجودتها.

وتابع بنموسى، أن الوزارة وجمعيات التعليم الخصوصي وضعت عقدا نموذجيا لتأطير العلاقة بين الاسر والمؤسسات الخصوصية والذي يتضمن عددا من النقاط تتمثل أساسا في التسجيل والرسوم وغيرها.

2024-06-03 / 16:05
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