فراغ قانوني في تحديد ثمن مرجعي لبيع الأضاحي المدعمة بالأسواق
لازالت أسعار الأضاحي بالأسواق المغربية، تزداد التهابا بين الأسبوع والآخر، بل احيانا يسجل تفاوتا في اسعارها بين الأسواق نفسها، خصوصا بالمجالين الحضري والقروي.
غير ان ما يقع في الأسواق يجد جوابه على لسان كل بائع ماشية بقوله ” كل واحد حر يبيع باشما بغا” وبالرغم ان هذا منطقي في الزمن الراهن بسبب ضعف التساقطات المطرية وارتفاع ثمن الأعلاف، غير ان هناك اشكالية قانونية بحكم ان الوزارة الوصية تدعم الأعلاف من المال العام، والذي يصبح هامش ربح للتجار على حساب المواطن نفسه من دافعي الضرائب، هذا من جهة، من ناحية اخرى ان التاجر لا يعير أهمية للدعم بل يحدد الثمن وفق نظرة ” الشناقة ” في الأسواق، مما يجعل احيانا سعر الأضاحي لا يبدو للمستهلك غير منطقي ومتجاوز .
الإشكال الاخر ، هو عدم يوجد نص قانوني يلزم الباعة بتحديد سعر مرجعي”، علما ان هناك مثلا عدة معايير يمكن الاعتماد عليها لاجبار المستوردين ببيع الأضاحي بسعر محدد، اعتبارا ان هؤلاء قد استفادوا من إعفاءات جمركية وكذلك دعم قدم لهولاء على القطعان المستوردة من الخارج .
وفي نفس السياق وبالرغم من هذا الفراغ القانوني ، فقد نجحت بعض تدخلات لجمعيات حماية المستهلك، في بعض المدن، بشكل تفاوضي مع التجار، ساهم في تخفيض سعر بيع أضاحي العيد بالكيلوغرام بمقدار 10 دراهم، حيث تم الإعلان عن سعر 74 درهما بدلاً من 84 درهما للكيلوغرام الواحد.
كما ساهمت تدخلات مماثلة بعض المدن ، حيث نجحت السلطات المحلية في مواجهة جشع بعض بائعي الأضاحي الذين لم يعلنوا الأسعار، مما دفع إلى تحرير محاضر ضدهم وإلزامهم بإشهار الأسعار.
ولازالت هناك مطالب يتعميم تجربة تخفيض 10 دراهم لكل كلغ على المستوى الوطني، من اجل تمكين المستهلكين من شراء الأضحية بثمن يناسب القدرة الشرائية لكل مواطن .
17 تعليقات
لايكلف الله نفسا إلا وسعها ، الشخص يشري على قدرته الشرائية لان أصلا أضحية 🐑 العيد اسعارها جد مرتفعة ، أنا في رأيي مقاطعته.
ليس هناك لا رقيب ولا حسيب الكل يلغي بلغاه ، يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه الكارثة في غلاء أسعار الأغنام وخاصة محاربة الشناقة الذي هم السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار الأغنام .
المواطن البسيط والفقير لا اظنه هذه السنة سيشتري أضحية العيد وذالك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب المغربي ولاسيما الطبقة المتوسطة التي تتقضى اجور لا تكفيه في مواجهة العيش الكريم.
أسعار خيالية وصلت قيمتها السوقية إلى أكثر من ما تتصور ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.
لابد من اعادة النظر فى أسعار الأغنام في الأسواق المحلية وخاصة في الأسواق المدن الكبرى مثل مدينة الدار البيضاء وغيرها لان الأسعار ساروخية جدا مقارنة بأسعار السوق في المدن الصغرى حدث ولا حرج 😞
أي معنى للعيد ونحن وسط هذا الغلاء والمضاربات والشناقة ، لهذا السبب يجب مقاطعته قبل أن يفوت الوقت.
كل سيناريو نعيشه في كل سنة النصب والاحتلال في مواجهة الشناقة وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
اذا كان هناك فراغ قانوني فلتغلقه الدولة سريعا بقوانين آنية تحدد سعر بيع الكيلوغرام ومن لم يلتزم يعتفل يجب الحزم مع هؤلاء ت
الشناقة اللصوص وهناك حل آخر إلغاء العيد ورفع الحرج عن البسطاء وترك الاغنام عند هؤلاء
74 درهم للكيلو غالي جدا بالنسبة للفقراء الثمن الحقيقي هو 40 درهم
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
الشفارة في حلة التجار الموضى الجديدة
الدولة لا تقوم بالمراقبة فاليفعلوا البائعون ما يحلو لهم هدا واقع من يعيش، في هده الدولة الحبيبة
مخصنا.عيد.والسلام
ما كاين لا مراقبة لا والو ضرب على عرامك الاسواق تختلف من منطقة لاخرى
لا زم السلطات ان تتحرك والمراقبة لتردع هذا الشناقة .
المقاطعة هي الحل
شناقة هما سباب المشاكيل