فراغ قانوني في تحديد ثمن مرجعي لبيع الأضاحي المدعمة بالأسواق

لازالت أسعار الأضاحي بالأسواق المغربية، تزداد التهابا بين الأسبوع والآخر، بل احيانا يسجل تفاوتا في اسعارها بين الأسواق نفسها، خصوصا بالمجالين الحضري والقروي.

غير ان ما يقع في الأسواق يجد جوابه على لسان كل بائع ماشية بقوله ” كل واحد حر يبيع باشما بغا” وبالرغم ان هذا منطقي في الزمن الراهن بسبب ضعف التساقطات المطرية وارتفاع ثمن الأعلاف، غير ان هناك اشكالية قانونية بحكم ان الوزارة الوصية تدعم الأعلاف من المال العام، والذي يصبح هامش ربح للتجار على حساب المواطن نفسه من دافعي الضرائب، هذا من جهة، من ناحية اخرى ان التاجر لا يعير أهمية للدعم بل يحدد الثمن وفق نظرة ” الشناقة ” في الأسواق، مما يجعل احيانا سعر الأضاحي لا يبدو للمستهلك غير منطقي ومتجاوز .

الإشكال الاخر ، هو عدم يوجد نص قانوني يلزم الباعة بتحديد سعر مرجعي”، علما ان هناك مثلا عدة معايير يمكن الاعتماد عليها لاجبار المستوردين ببيع الأضاحي بسعر محدد، اعتبارا ان هؤلاء قد استفادوا من إعفاءات جمركية وكذلك دعم قدم لهولاء على القطعان المستوردة من الخارج .

وفي نفس السياق وبالرغم من هذا الفراغ القانوني ، فقد نجحت بعض تدخلات لجمعيات حماية المستهلك، في بعض المدن، بشكل تفاوضي مع التجار، ساهم في تخفيض سعر بيع أضاحي العيد بالكيلوغرام بمقدار 10 دراهم، حيث تم الإعلان عن سعر 74 درهما بدلاً من 84 درهما للكيلوغرام الواحد.

كما ساهمت تدخلات مماثلة بعض المدن ، حيث نجحت السلطات المحلية في مواجهة جشع بعض بائعي الأضاحي الذين لم يعلنوا الأسعار، مما دفع إلى تحرير محاضر ضدهم وإلزامهم بإشهار الأسعار.

ولازالت هناك مطالب يتعميم تجربة تخفيض 10 دراهم لكل كلغ على المستوى الوطني، من اجل تمكين المستهلكين من شراء الأضحية بثمن يناسب القدرة الشرائية لكل مواطن .