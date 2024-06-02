ملف ثقيل للمكتب الوطني للكهرباء يتسلمه غدا الاثنين طارق حمان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتجه الأنظار يوم غد الاثنين صوب مقر المكتب الوطني للكهرباء والماء ، حيث ستجري مراسيم تبادل السلط بين المدير المعفي من جلالة الملك ” عبد الرحيم الحافظي، وبين الوافد الجديد المعين طارق حمان، ليتم تسليم اكبر الملفات تقلا من حيث الإخفاقات في تدبير هذا المرفق الحيوي بالمملكة .

وبالرجوع إلى كرونولجية تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء ، في فترة تدبير عبدالرحيم الحافيظي المعفى من مهامه، نرجع إلى سنة 2018 تاريخ بداية تدبير الحافظي لهذا المرفق الاستراتيجي الحيوي بالمملكة، وهي مرحلة اتقلت كاهل المكتب ولم تنفع معها اي علاجات لتسويته فوق السكة الصحيحة، حيث عوض ان يلعب المكتب دور كبير في الدفع بالأوراش الملكية المتعلقة بمشاريع الطاقة، عمل على إغراقه بالديون.

وبالرجوع إلى أحدث تقرير انجزه مجلس المنافسة ، كشف ان المكتب الوطني للكهرباء والماء اصبح متقل بمديونية بلغت 100 مليار درهم عند متم 2022، منها 37 مليار درهم تتعلق بالالتزامات المالية لنظام معاشات المستخدمين عبر الصندوق المشترك للتقاعد التي تضاعفت في عشر سنوات، إذ بلغت في 2013 ما مجموعه 16,5 مليار درهم.

وحتى الوزارة الوصية على القطاع في عهد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الأسبق، مولاي حفيظ العلمي، سبق ان نبه المدير المعفى من مهامه ، بخلق عراقيل ساهمت في عدم استغلال وتوظيف الطاقات المتجددة في الإنتاج الصناعي، وهو الاستغلال الذي من شأنه أن يقلص من الانبعاثات الغازية والتحول نحو صناعة نظيفة، وهو عاكس التوجه الملكي ، وخاصة في مجموعة من المشاريع، سواء المرتبطة بتسريع ورش استغلال الطاقة النظيفة في المشاريع الصناعية الوطنية، أو المرتبطة بتدخل بعض الشركات الأجنبية في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، ظفرت بها شركة واحدة، وبلغت قيمتها 11.6 مليار سنتيم من 26 صفقة أطلقها المكتب.

– ملف ” ملغوم” على طاولة المدير الجديد يتطلب إعمال ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ”

سيتسلم المدير الجديد للمكتب الوطني للكهرباء والماء السيد طارق حمان ، غدا الاثنين ” ملفا تقيل، لم تستطع الحكومات المتعاقبة ايجاد حلول له مما جعل المكتب يلقى في غرفة ” الانعاش” ويتطلب بداية احالة ملفه على جرائم الاموال من اجل اقتحامه والتدقيق فيه، اعتبارا انه سبق لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ان طالب في وقت سابق في فترة تدبير الحافظي لهذا المرفق،بإحالة ملفه على انظار المجلس الأعلى للحسابات من اجل عملية افتحاص صفقات المكتب الوطني للكهرباء والماء وأن يعمد الى نشر تقريره طبقا للقانون وإحالة المتورطين المفترضين في شبهات فساد على الجهات القضائية المختصة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبالرغم من هذه المطالب بقي المكتب دون تمكن الأجهزة الرقابية من الغوص في ملفاته الكثيرة، والتي تستدعي من المدير الجديد إحالتها على جرائم الاموال وتكليفها للشرطة المختصة في نبش الملفات الكثيرة، والتي لا يقف من وراءه الحافظي لوحده بل هناك عدة رؤوس بحسب ما تسرب من معلومات بداخل الادارة العامة للمكتب ، من ضمنها ” شبهة ” الصفقات المبرمة، والتي تستدعي إحالتها على هيئة قضائية لجرائم الاموال ومباشرة تحقيق وتمحيص من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، بعدما لم يستطع قضاة المجلس الأعلى للحسابات الوصول إلى خيط تلك التجاوزات ، و التحقيق مع المكلفين في الصفقات بالإدارة العامة والادارات الجهوية ، صفقات كراء السيارات ، صفقات النظافة والحراسة، صفقات الحواسب، صفقات المقاولات ، مجال التوظيف، والتعيينات، السكن الوظيفي ، اعادة توظيف ” المتقاعدين ” وغيرها من الملفات التي يتعين النبش فيها، ومحاسبة المتورطين.