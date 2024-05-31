فنلندا تقترح نقل “الحراكة” المتواجدين فوق أراضيها من جنسيات مختلفة للمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تدرس عديد الدول الأوروبية تفعيل خيارات التعاون و التنسيق مع بعض الدول كالمغرب لحل إشكاليات الهجرة السرية لديها، و من بين هاته الدول نذكر فنلندا.

و في هذا الصدد، تدرس دولة فنلندا وفق ما صرح به بيتري أوربو رئيس الوزراء الفنلندي خيار نقل “الحراكة” وخاصة طالبي اللجوء، بغض النظر عن جنسيتهم، و المتواجدين حاليا فوق التراب الفنلندي، لبلدان تربطها معهم علاقات تعاون قوية، كالمغرب مثلا.

و اعتبر رئيس وزراء فنلندا في تصريحات إعلامية فنلندية، أن التعاون مع بلدان ثالثة آمنة ضروري ويساعد طالبي اللجوء على رؤية مستقبل أفضل لأنفسهم في هذه البلدان، و يتم دراسة الأمر لنقل طالبي اللجوء لبلدان كالمغرب و ألبانيا و من تم دراسة ملفاتهم هناك.

و أعطى بيتري أوربو رئيس وزراء فنلندا مثال التعاون بين بريطانيا و رواندا، حيث يتم إرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الأراضي البريطانية إلى رواندا، مؤكدا بأن بلاده يجب أن تعمل على استلهام التجربة البريطانية لتطوير التعاون مع بلدان يمكن أن تستقبل هؤلاء المهاجرين، معتبرا المملكة المغربية من الدول الآمنة المناسبة لتنزيل هذه الخطة.

و في الوقت الذي لم يتطرق أي مسؤول مغربي لهذا الملف، غير أن وسائل إعلام أجنبية أكدت عدم ترحيب المغرب بمثل هاته المبادرات، رغم فوائدها السياسية و الاقتصادية باعتبار أن المملكة تسعى لحل مشاكل الهجرة في إطار مقاربات و استراتيجيات شاملة و ليس سطحية.