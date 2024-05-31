أرخصهم سلالة الميرينوس.. هاته أسعار الأغنام بالمراكز التجارية الكبرى

هبة بريس ـ الدار البيضاء

كعادتها كل سنة، استغلت المراكز التجارية الكبرى فضاءاتها و خاصة ب”الباركينغ” لنصب خيام كبيرة خصصتها لعرض الأغنام و الماعز بمناسبة اقتراب عيد الأضحى.

و تسابقت المراكز التجارية الكبرى على عرض مختلف أنواع الأكباش و خاصة السلالات التي يكثر عليها الإقبال كالصردي و البركي و بني كيل و تمحضيت و سلالة الدمان، فضلا على السلالات الأجنبية المستوردة كالميرينوس.

و تنوعت أسعار بيع الأضاحي هذا العام بالمراكز التجارية الكبرى غير أنها شهدت ارتفاعا نسبيا مقارنة بالسنة الفائتة، حيث تمت زيادة حوالي عشرة دراهم كأقل تقدير في الكيلوغرام الواحد، باعتبار أن أضاحي العيد تباع في المراكز التجارية الكبرى للكيلوغرام أي حسب وزنها.

و من خلال معاينة هبة بريس لبعض المراكز التجارية بالدار البيضاء التي تعرض الأغنام و الماعز، فإن الكيلوغرام الواحد من سلالة الصردي انتقل من 70 إلى 83 درهم هذا العام.

أما سعر الكيلوغرام الواحد من سلالة البركي فيباع هذا العام بحوالي 75 درهما عوض 65 التي كان بها العام الماضي، فيما الماعز وصل سعر الكيوغرام الواحد منه وفق ما تعرضه المراكز التجارية الكبرى ل 75 درهم، علما أنه كان العيد الماضي 65 درهما.

سلالة الميرينوس الإسبانية التي تم استيراد كميات مهمة منها، تعرض أيضا للبيع لكن ليس في كل الفضاءات و المراكز التجارية الكبرى، حيث توجد في بغصها فقط، و قد حدد لها سعر البيع 60 درهما تقريبا للكيلوغرام الواحد.