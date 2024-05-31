الحبس النافذ سنتين لصاحب أغنية “شر كبي هواي”

2024-05-31 / 10:14
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ع محياوي _ هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء يوم أمس الخميس 30 ماي الجاري، بإدانة صاحب أغنية ”شر كبي هواي ” بسنتين حبسا نافذة.

وتوبع المتهم من طرف النيابة العامة ب “إهانة هيئة منظمة قانونا والإساءة إلى مؤسسة دستورية”، بعدما اعتقل من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعد أيام من بث ونشر الأغنية المذكورة.

وكان المتهم قد نشر الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع اعتقال وإدانة شقيقه وشريكه صاحبي أغنية “شر كبي أتاي”.

2024-05-31 / 10:14
24

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