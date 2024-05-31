الحبس النافذ سنتين لصاحب أغنية “شر كبي هواي”
ع محياوي _ هبة بريس
قضت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء يوم أمس الخميس 30 ماي الجاري، بإدانة صاحب أغنية ”شر كبي هواي ” بسنتين حبسا نافذة.
وتوبع المتهم من طرف النيابة العامة ب “إهانة هيئة منظمة قانونا والإساءة إلى مؤسسة دستورية”، بعدما اعتقل من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعد أيام من بث ونشر الأغنية المذكورة.
وكان المتهم قد نشر الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع اعتقال وإدانة شقيقه وشريكه صاحبي أغنية “شر كبي أتاي”.
9 تعليقات
إوا دابا غادي يتعلم يدخل سوق راسو
كاين الفن و كاين العفن
بصراحة حكم ليس عادلاً ربما يكون مظلوما ولم يقصد بهذه الأغنية أي شيء لأننا لم نلاحظ بها أي خطأ أو كلام ساقط..
أعيد النظر فى في الحكم لأنه لم يتعدى خط احمر ، ولايستحق ذلك .
كل من تعدى حدود الله وجب على السلطات القضائية ان تقوم بوقفه على حده حتى لا يقع مثل ذلك ، وبالأخص شبابنا الصاعد يجب أن يكون قدوة حسنة ، فهو يستحق الحكم عليه اكثر وأكثر ..
أنا أصلا لا يشرفي ان أسمع مثل هذه الأغاني التي لا محل لها من الإعراب ، لا كلمات ولا عبارات ولا كلام إلا التفاهة…أين أنت ياعبد الخياط ونعيمة سميح وووووووو المغنيين الأحرار زيادة عن ذلك كوكبة الشرق أم كلثوم …
بالله عليكم هذه أغاني تسمع أصلا !! نحن نسير في طريق العوجاج وفي الهاوية.
حبذا لو كان يطبق القانون على الجميع دون استثناء لما كان المغرب في احسن حال ولكن للأسف الشديد ، والفاهم يفهم.
حكم قليل عليه كان على القاضي أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلي خمس سنوات أو أكثر حتى يتعلم ماذا يخرج من فمه ويأخذ درسا.
أشنو قال هذيك راها أغنية كجميع الاغاني التي تروج عندنا في الشارع العام وماذا سنقول عن نيكي ميناج التي ستحضر موازين وهي سافهة لا أخلاق ولاشرف وهي تغني شبه عارية ومثلية حسب تصريحها إلى كان مول شر كبي هواي وأخوه يتعتقلوا راه خاص جميع المغنيين الشباب وخاصة اصخاب الراب يتسجنو حتى هما أين حرية التعبير والراي غير اللي هدر تلصقو لو تهمة إسئة الى هيئة منظمة إوا ولد الشعب يتطحن ويتعتقل أما الوزير الذي يسيء الى الدين وداخل قبة البرلمان ما عليه من حرج اللهم هذا إلا منكر وحسبنا الله ونعم الوكيل في الفاسدين القضاء مسير عبر الهاتف