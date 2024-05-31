“لم ينجح أحد”.. مدرسة مصرية تعلن رسوب جميع طلابها

هبة بريس – وكالات

رفعت مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية بنات في مصر شعار “لم ينجح أحد”، إذ أعلنت عن رسوب كافة طالبات قسمَي عمال الملابس الجاهزة والزخرفة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتناول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بحالة من السخرية والاستهجان.

من جانبه، كشف مدير المدرسة أحمد حسن، أنّ “مجموع الطالبات بالقسمين في المدرسة لا يتجاوز 10 طالبات، وقد رسبن بسبب عدم انتظامهن في الحضور والالتزام”.

ولفت مدير المدرسة إلى أنه يحق لهن أداء امتحانات الدور الثاني في المواد التي رسبن فيها.