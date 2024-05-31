طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-05-31 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار محليا بالمناطق الداخلية مع بروز رعد محلي فوق كل من مرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية.

ويرتقب أيضا نزول قطرات مطرية متفرقة ورعدية محليا فوق مناطق الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والريف، فضلا عن سقوط قطرات مطرية أخرى جد خفيفة فوق السواحل الوسطى والجنوبية، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة، ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير و كذا جنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 24 و 30 درجة بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وتادلة و أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 17 و 23 درجة في ما تبقى من جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فلن يطرأ عليها أي تغيير مهم بوجه عام.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، و قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

2024-05-31 / 09:11
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