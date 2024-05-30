إيران.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 369 آخرين
العلم الايراني

الأمن السويدي: إيران تستخدم شبكات إجرامية داخل البلاد

2024-05-30 / 23:17
3

قال جهاز الأمن السويدي (سابو)، الخميس، إنه رصد استخدام النظام الإيراني شبكات إجرامية داخل السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أخرى وجماعات وأفراد.

وذكر الجهاز في بيان أن هذه الأنشطة استهدفت في المقام الأول جماعات وأفرادا من المعارضة الإيرانية في الشتات، لكنها امتدت أيضا إلى ممثلي دول أخرى مثل إسرائيل.

وأضاف أن “تنفيذ مثل هذه الأنشطة قد يكون بهدف الإضرار بالمصالح والأهداف والأنشطة الإسرائيلية واليهودية في السويد”.

وفي أعقاب ما يشتبه بأنه حادث إطلاق نار وقع الشهر الجاري بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم والعثور على عبوة ناسفة خارج السفارة نفسها في يناير، عززت الشرطة السويدية الإجراءات الأمنية لحماية المصالح الإسرائيلية واليهودية في البلاد

2024-05-30 / 23:17
3

مقالات ذات صلة

إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمة جنائية

2024-05-30 / 22:29

دعوات لمقاطعة قناة فرنسية بسبب مقابلة مع نتنياهو ستبثّها…

2024-05-30 / 18:24

هولندا ..مصرع شخص سحبته شفرات محرك طائرة بمطار شيبول

2024-05-30 / 15:05

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية سادسة

2024-05-29 / 19:25

الابتزاز الدولي عبر صفحات التشهير يلاحق محامين وموظفين

2024-05-29 / 13:59

في مصر.. شابة تـ.قتل والدتها وتبرر: “تسيء معاملتي”

2024-05-29 / 10:49

الجزائر: قتيل وثلاثة جرحى في تدافع خلال مباراة لكرة…

2024-05-28 / 23:38

بعد المجازر في رفح الفلسطينية .. هل نقترب من…

2024-05-28 / 21:54

تحرير مغربي من قبضة عصابات في ميانمار بعد أداء…

2024-05-28 / 21:30

بعد توقف لأكثر من 12 عاماً.. انطلاق أول رحلة…

2024-05-28 / 12:18

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى