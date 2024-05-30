الأسود” يخوضون أول حصة تدريبية استعدادا لمباراة زامبيا

2024-05-30 / 22:36
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أجرى المنتخب الوطني المغربي اليوم الخميس، أول حصة تدريبية بمركب محمد السادس لكرة القدم، استعدادا للمباراة التي ستجمعه بمنتخب زامبيا يوم الجمعة 7 يونيو، على أرضية الملعب الكبير بأكادير.

وعرفت الحصة مشاركة عدد من اللاعبين الذين التحقوا بمعسكر الأسود في المعمورة.

وتدخل هذه المباراة في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

2024-05-30 / 22:36
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