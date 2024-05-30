دونالد ترامب

إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمة جنائية

2024-05-30 / 22:29
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أدانت هيئة محلّفين في نيويورك الخميس، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

وبذلك يصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

2024-05-30 / 22:29
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